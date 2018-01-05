Освобождение грузинского заключенного вызвало протест в Сухуми

Помилование Георгия Лукава и его освобождение из Драндской тюрьмы Абхазии вызвало общественный протест в оккупированном регионе, после чего местный «парламент» созвал чрезвычайное заседание на фоне острой критики со стороны оппозиции.



51-летний житель Гальского района Георгий Лукава был арестован властями Сухуми в 2012 году и в 2013 году приговорен к 20 годам лишения свободы (позже, согласно соответствующему законодательству региона, наказание было сокращено до 16 лет).



По заявлению властей региона, Георгий Лукава в 1994 году совершил ряд преступлений, включая убийство и похищение абхазских официальных лиц, в то время, как он, предположительно, был членом вооруженной группы «Лесных братьев». Однако сам Лукава отвергает эти обвинения.



Служба госбезопасности Грузии опубликовала первое заявление об освобождении Лукава 25 декабря, согласно которому, «в результате многомесячных переговоров, из т.н. тюрьмы оккупированной Абхазии был освобожден гражданин Грузии Георгий Лукава, задержанный в мае 2011 года». Согласно тому же заявлению, «решение об освобождении Гиоргия Лукава является положительным шагом со стороны де-факто властей, который придаст позитивную динамику дальнейшей работе Гальского формата Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них».



Однако освобождение Лукава строго осудили в Сухуми оппозиционные группы, в том числе, Амцахара, Кьяразаа и Айнар, которые подвергли критике лидера региона Рауля Хаджимба за помилование «террориста» и это решение назвали «предательством» памяти тех лиц, которые «погибли за свободу Абхазии».

Служба безопасности Абхазии 29 декабря сделала комментарий по поводу текущих «обсуждений» и отметила, что освобождение Лукава является частью процесса обмена заключенными, который начался «в ответ на просьбу властей Республики Южная Осетия» и «активная фаза которого имела место в марте 2016 года». Служба безопасности разъяснила, что Лукава также был «включен в список», но отметила, что «его передача в тот период не состоялась по ряду причин». «Впоследствии, когда данные причины утратили силу, Лукава передан властям Грузии», - говорится в заявлении.



Такой ответ не удовлетворил озабоченность оппозиции. Партия «Амцахара» 2 января созвала заседание Политического совета, а на 3 января запланировала акцию протеста перед администрацией лидера региона.



Это заявление побудило лидера региона Рауля Хаджимбы дать разъяснения по этому вопросу. Пресс-служба Хаджимба отметила в опубликованном 3 января заявлении, что Лукава был передан Тбилиси в рамках «процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства Республики Южная Осетия». Он призвал общество, «проявлять спокойствие и не поддаваться провокационным призывам».



Хаджимба подтвердил, что Лукава был в списке тех лиц, которых планировали обменять, но затем его передача была приостановлена. Он также отметил, что Георгий Лукава и Георгий Гиунашвили (этнический грузин, который отбывал 20-летний срок наказания в Цхинвали) были освобождены в обмен на Роланда Жиба. Последний скрывался на контролируемой Тбилиси территории и подозревается в убийстве Б Квициния (ранее сухумские власти заявляли, что Жиба был задержан 5 мая 2017 г.).



Партия Амцахара, которая 3 января провела заседание Политического совета, заявила после встречи, что решение Хаджимба было «предательством национальных интересов страны» и что у политической партии все еще есть вопросы относительно освобождения Лукава. Партия призвала «парламент Абхазии» провести экстренное заседание и «дать политико-правовую оценку действиям президента Хаджимба по факту выдачи Лукава Г.».



Вопросы о освобождении Лукава также прозвучали на акции у «администрации президента», где несколько сотен митингующих обвинили власти в принятии решений за кулисами и потребовали официальных разъяснений от властей.



Позже 3 января митингующие направились к «парламенту» региона, который созвал специальное заседание и сформировал комиссию из семи членов для изучения деталей освобождения Лукава.



Комиссия провела первое заседание сразу после ее создания и выслушала представителей министерств региона, «администрации президента», Комиссии по помилованию и других структур, однако решила, что ей требуется дополнительное время для принятия своего заключения по вопросу помилования Лукава.