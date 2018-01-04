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Последнее обновление: 21:44 - 4 Янв.'18
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Опубликована дополнительная информация по делу обвиненного в терроризме Чатаева
Civil Georgia, Tbilisi / 4 Янв.'18 / 21:44


Гражданин Грузии Темирлан Мачаликашвили, получивший ранение во время спецоперации в Панкиси 26 декабря, и задержанный в Тбилиси 21 ноября гражданин России Шоаиф Борзиев. Фото: кадр из видеоматериала, опубликованого СГБ

Служба государственной безопасности Грузии опубликовала видеоматериал и информацию о других доказательствах, на основании которых, по заявлению СГБ, «установлены» связи между группой обвиненного в терроризме Ахмеда Чатаева и задержанными 26 декабря в Панкисском ущелье пятью гражданами Грузии, которые обвиняются в содействии в террористической деятельности.

По заявлению руководителя Службы по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани, в результате следственных действий было установлено, что задержанный во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря «Руслан Алдамов вместе с Бадуром Чопанашвили, Рамазом Маргошвили и Темирланом Мачаликашвили непосредственно руководил обеспечением проникновения в Грузию, расселения, обеспечения жилой квартирой, продовольствием, мобильными телефонами и другими бытовыми условиями» обвиненного в террористической деятельности и ликвидированного в Тбилиси 22 ноября Ахмеда Чатаева и членов его группы.

По информации СГБ, на данном этапе расследования также установлено, что задержанный 26 декабря в Панкисском ущелье Зураб Горнакашвили лично поехал в турецкой город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группы и привез их на автомобиле к турецко-грузинской границы, к «зеленой линии» Кирнати-Марадиди. «Горнакашвили оказывал помощь Ахмеду Чатаеву и членам его группы также и в Тбилиси», - заявила Нино Гиоргобиани.

СГБ сегодня также опубликовала видеоматериал, в котором видно, что члены группы Чатаева, граждане России Шоаиф Борзиев и Асланбег Солтахмадо передвигаются, предположительно, в Тбилиси, вместе с гражданином Грузии Темирланом Мачаликашвили, получившим ранение во время спецоперации в Панкиси 26 декабря.

По заявлнию Нино Гиоргобиани, следствие изхяло из квартиры Чатаева в Исанском районе также и банковский договор, оформленный на имя Темирлана Мачаликашвили, в котором «кроме местных банковских реквизитов указаны также банковские реквизиты трех иностранных государств». «На данном этапе, на основании судебного решения ведется проверка банковских счетов Темирлана Мачаликашвили», - заявила Гиоргобиани.

По ее словам, фотоматериал, отражающий банковский договор на имя Темирлана Мачаликашвили, был обнаружен также в сотовом телефоне Шоаифа Борзиева. Последний был задержан в рамках проведенной 21 ноября в Тбилиси спецоперации.

Служба госбезопасности имеющуюся у следствия информацию, в том числе, видепоматериал, 29 декабря представила членам Собза старейшин Панкиси после того, как проведеная 26 декабря в селах Панкисского ущелья спецоперация вызвала протест со стороны местного населения.

Особое недовольство местных жителей вызвал тот факт, что во время задержания правоохранители ранили 18-летнего Темирлана Мачаликашвили. Подозреваемый молодой человек до этого времени находится без сознания в одной из Тбилисских больниц на искуственном дыхании.

Служба национальной безопасности Грузии в ходе проведенной 21-22 ноября в Исанском районе Тбилиси антитеррористической операции уничтожила трех вооруженных подозреваемых, а одного задержала. 1 декабря СГБ подтвердила, что в числе ликвидированных лиц был член т.н. «Исламского государства» Ахмед Чатаев, который был включен в список террористов Соединенными Штатами и ООН. 26 декабря СГБ озвучила также личность ликвидированных вместе с Чатаевым лиц и заявила, что террористическая группа планировала нападение на дипломатические миссии в Турции и Грузии.

В результате спецоперации, проведенной в Тбилиси и селах Ахметского муниципалитета (Панкисское ущелье) 26 декабря, СГБ задержала пять граждан Грузии по обвинению в предоставлении услуг группе Ахмеда Чатаева, а также в обеспечении ресурсами и кровом. Четверым задержанным в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение. Во время спецоперации один из подозреваемых – Темирлан Мачаликашвили получил ранения в голову. По разъяснению СГБ, Мачаликашвили пытался оказать сопротивление правоохранителям и взорвать ручную гранату, в связи с чем сотрудникам СГБ пришлось использовать «пропорциональную силу». Члены семьи Мачаликашвили отрицают это и говорят, что правоохранители выстрелили в спящего подозреваемого.

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