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Новогодние поздравления президента и премьер-министра Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Янв.'18 / 12:01

В своих новогодних поздравлениях президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили подчеркнули, что в 2018 году Грузия отметит 100-летний юбилей объявления независимости в 2018 году. Они также обратились к жителям Абхазии и Цхинвальского региона.

Георгий Маргвелашвили поздравил население Грузии с Новым 2018 годом с того зала Национального дворца учащихся и молодежи, в котором было объявлено о создании первой Республики Грузия. «Эти сто лет прошли драматически для нашей страны, но и сегодня мы независимы, и мы боремся ради нашей высшей цели - создания свободной Грузии», - заявил президент.

«Высшей целью является создание единой Грузии вместе с абхазами и осетинами», - отметил Маргвелашвили.

Президент также говорил о необходимости создания эффективной системы образования и поощрения предпринимателей. По его словам, «важно, чтобы тем людям, которые продолжают вековые традиции и защищают нашу страну, как внутри страны, так и за ее пределами, оказать больше помощи и поддержать их».

До наступления Нового года президент вместе с членами своей администрации посетил село Хурвалети на административной границе оккупированной Южной Осетии и поздравил местных жителей с наступающим Новым годом.

«Хочу поздравить вас с Новым годом отсюда. С места, которое является самым болезненным для нас. Здесь российские провели колючие ограждения по нашему живому телу и разрезали нашу страну временно», - заявил президент журналистам после краткой беседы с местным жителем Давидом Ванишвили, дом которого остался по ту сторону колючей проволоки. «Когда я прихожу сюда, мной всегда овладевает чувство надежды на будущее и ощущение, что это колючее ограждение обязательно будет снесено. Оно будет снесено мирно, путем объединения нас и всех граждан Грузии».

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, который поздравил население с Новым годом из Бакуриани, обратился к абхазским и осетинским гражданам и отметил: «я действительно верю, что мы сможем восстановить доверие и вместе построить совместное будущее для нас и и наших детей».

Он также поздравил грузинских солдат, прохолдящих службу в международных миссиях, которые «защищают мир вдали от своей Родины», а также поздравил проживающих за границей соотечественников. «Нам действительно должны сделать все, чтобы тем людям, которые хотят вернуться на Родину, создать все условия для этого», - заявил Квирикашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что «новый 2018 год является действительно особенным для Грузии. В этом году исполняется 100 лет со дня объявления независимости нашего государства. Поздравляю вас с этой очень важной датой для нашей страны и с еще одним годом новых возможностей для каждого из нас».

«Желаю вам жить в такой стране, где возможно будет реализовать все ваши идеи; Где мы все бережем уже существующее и в то же время, собственными руками создаем наше будущее; Где все мы делаем наше любимое дело и все можем служить нашей стране, нашей Родине нашими знаниями и опытом. Мы строим именно такую Грузию », - добавил премьер-министр.
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О Сивил Джорджия
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