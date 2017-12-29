Задержанным по обвинению в связях с терроризмом четырем лицам избрали предварительное заключение

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и четырем лицам, задержанных по обвинению в оказании услуг и обеспечении ресурсами террористов и террористической организации, а также предоставлении убежища террористам, в виде меры пресечения избрал предварительное заключение.



В опубликованном 28 декабря пресс-релизе Тбилисский городской суд заявил, что обвиняемые «оказали помощь членам террористической организации, предоставив временное жилье и услуги, а также снабжали продовольствием и предметами домашнего быта».



«Во время спецоперации на улице монаха Габриэля 21 ноября 2017 года, злоумышленники совершили террористический акт, а именно, взорвали гранаты и открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям», - говорится в пресс-релизе суда.



Суд счел, что существует «высокий риск совершения нового преступления, создания препятствий в получении доказательств и уклонения обвиняемых от правосудия, и для того, чтобы избежать этого, счет счел целесообразным использовать наиболее строгую меру пресечения – заключение под стражей».



Все четверо подозреваемых были задержаны 26 декабря в результате спецопераций в Тбилиси и Панкисском ущелье. Пятый подозреваемый - Темирлан Мачаликашвили, который получил ранение в области головы во время спецоперации, был переведен в больницу, а обвинения против него пока еще не выдвинуты.