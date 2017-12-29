О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 16:45 - 29 Дек.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Задержанным по обвинению в связях с терроризмом четырем лицам избрали предварительное заключение
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Дек.'17 / 16:45

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и четырем лицам, задержанных по обвинению в оказании услуг и обеспечении ресурсами террористов и террористической организации, а также предоставлении убежища террористам, в виде меры пресечения избрал предварительное заключение.

В опубликованном 28 декабря пресс-релизе Тбилисский городской суд заявил, что обвиняемые «оказали помощь членам террористической организации, предоставив временное жилье и услуги, а также снабжали продовольствием и предметами домашнего быта».

«Во время спецоперации на улице монаха Габриэля 21 ноября 2017 года, злоумышленники совершили террористический акт, а именно, взорвали гранаты и открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям», - говорится в пресс-релизе суда.

Суд счел, что существует «высокий риск совершения нового преступления, создания препятствий в получении доказательств и уклонения обвиняемых от правосудия, и для того, чтобы избежать этого, счет счел целесообразным использовать наиболее строгую меру пресечения – заключение под стражей».

Все четверо подозреваемых были задержаны 26 декабря в результате спецопераций в Тбилиси и Панкисском ущелье. Пятый подозреваемый - Темирлан Мачаликашвили, который получил ранение в области головы во время спецоперации, был переведен в больницу, а обвинения против него пока еще не выдвинуты.

На эту же тему
Последние новости
29 Дек.'17 16:45
Задержанным по обвинению в связях с терроризмом четырем лицам избрали предварительное заключение
Пятому подозреваемому, который получил ранение во время спецоперации 26 декабря, обвинения пока не выдвинуты.
29 Дек.'17 15:51
В Турции задержан гражданин Грузии по обвинению в терроризме
Власти Грузии заявляют, что подозреваемый был задержан в рамках текущего контртеррористического расследования.
28 Дек.'17 15:29
Увеличены тарифы на потребление электроэнергии для населения
Увеличенные тарифы будут действовать с 2018 г. до 2021 г.
27 Дек.'17 19:09
Жители Панкисского ущелья требуют «объективного» расследования
В связи со спецоперацией 26 декабря в Панкисском ущелье прошли собрание Совета старейшин и акция протеста.
27 Дек.'17 16:03
Карасин: Москва внимательно следит за «милитаризацией» Грузии
Россия обеспокоена растущим сотрудничеством между Грузией и ее западными партнерами в военной сфере.
27 Дек.'17 15:43
В Парламенте созданы две новые фракции Грузинской мечты
В новые фракции вошли 18 депутатов из парламентского большинства, состоящего из 115 депутатов.
26 Дек.'17 18:48
Президент Армении завершил визит в Грузию
Из Тбилиси президент Армении отправился в Москву, где примет участие во встрече лидеров стран СНГ.
26 Дек.'17 16:33
СГБ: Чатаев вместе с сообщниками планировал теракты в Турции и Грузии
По обвинению в оказании помощи группе Чатаева сегодня утром задержали пятерых граждан Грузии в результате спецоперации.
26 Дек.'17 10:12
В Панкисском ущелье проходит спецоперация
Местные источники сообщают, что в связис прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперацией задержаны три лица.
25 Дек.'17 17:18
Россия передаст Южной Осетии два медицинских спасательных вертолета
Руководство Цхинвали желает сократить количество тех пациентов, которые для получения медицинских услуг едут на территорию остальной Грузии.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
74