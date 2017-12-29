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В Турции задержан гражданин Грузии по обвинению в терроризме
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Дек.'17 / 15:51

Служба безопасности Грузии подтвердила 29 декабря, что власти Турции, в рамках текущего контртеррористического расследования, 26 декабря задержали гражданина Грузии, подозреваемого в причастности к терроризму.

В комментарии для СМИ Служба госбезопасности заявила, что «в рамках существующего международного сотрудничества и расследования по делу Ахмеда Чатаева, на основании информации, предоставленной Службой государственной безопасности», в провинции Трабзон, около населенного пункта Опа был задержан Гоча (Али) Сагинадзе.

«Турецкие правоохранители конфисковали принадлежащие обвиняемому материалы, связанные с террористической организацией «Исламское государство»», - заявила Служба госбезопасности, добавив, что информация, предоставленная турецким правоохранительным органам, была получена с мобильного телефона Ахмеда Чатаева.

«Служба государственной безопасности Грузии тесно и активно сотрудничает с турецкими коллегами, также как и с соответствующими ведомствами других государств-партнеров», - заявила Служба государственной безопасности.

Служба безопасности Грузии 21-22 ноября, в Исанском районе Тбилиси провела крупномасштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой нейтрализовали несколько вооруженных подозреваемых, целью которых, предположительно, были террористические нападения на дипломатические миссии в Грузии и Турции.

В ходе вооруженного противостояния был задержан один человек, а трех ликвидировали, в том числе, члена «Исламского государства» Ахмеда Чатаева, который был включен в список террористов Соединенными Штатами и ООН.

А в результате спецопераций, проведенных 26 декабря в Тбилиси и Панкисском ущелье, правоохранители задержали пять граждан Грузии, которые обвиняются в оказании помощи преступной группе.

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О Сивил Джорджия
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