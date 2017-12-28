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Последнее обновление: 15:29 - 28 Дек.'17
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Увеличены тарифы на потребление электроэнергии для населения
Civil Georgia, Tbilisi / 28 Дек.'17 / 15:29

Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию для абонентов компании «ТЕЛАСИ» в Тбилиси увеличиваются на 1,564 тетри, а в регионах для потребителей компании «Энерго-Про Джорджиа» - увеличиваются на 1,283 тетри.

Согласно действующим в Тбилиси диверсифицированным тарифам, абоненты первой ступени, потребляющие электроэнергию до 101 кВт-ч, будут платить 14,544 тетри вместо 12,980 тетри за 1 кВт-ч. Для пользователей второй ступени, которые потребляют 101-301 кВт-ч, тариф увеличивается с 16,992 до 18,556 тетри. Для абонентов третьей ступени, которые используют 301 кВт-ч. или более, придется платить 23,040 тетри вместо 21,476 тетри.

По новым регуляциям, в случае потребления электроэнергии в регионах до 101 кВт-ч, тариф составит 14,237 тетри вместо 12,954 тетри; В случае 101-301 кВт-ч - тариф увеличивается с 16,931 до 18,213 тетри, а в случае потребления 301 кВт-ч. и больше, абонентам «Энерго-Про Джорджиа» придется платить 22,733 тетри вместо 21,450 тетри.

Решением комиссии по регулированию энергетики, новые тарифы для потребителей обеих компаний войдут в силу с 1 января 2018 года и будут действовать до 2021 года.
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