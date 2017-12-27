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Последнее обновление: 19:09 - 27 Дек.'17
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Жители Панкисского ущелья требуют «объективного» расследования
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'17 / 19:09

Жители Панкисского ущелья 27 декабря обратились к властям Грузии и выразили обеспокоенность по поводу спецоперации, проведенной силами безопасности днем ранее, в результате которой были арестованы пять жителей Панкиси.

Один из задержанных, 19-летний Темирлан Мачаликашвили получил ранение в голову во время спецоперации и был доставлен в больницу. Служба государственной безопасности сообщила, что правоохранители выстрелили в Мачаликашвили в то время, когда последний пытался привести в действие гранату; Однако родственники Мачаликашвили утверждают, что он спал, когда правоохранители ворвались в его комнату.

Совет старейшин Панкисского ущелья, который в связи с этим вопросом созвал чрезвычайное собрание в селе Дуиси, опубликовал краткое заявление от имени совета и расположенных в Панкиси общественных организаций, в котором говорится, что «мы, жители Панкисского ущелья, с большим вниманием наблюдаем за развивающимися в последнее время событиями в Панкисском ущелье, которые связаны с проведенной грузинскими силовиками тут спецоперацией».

«В создавшейся ситуации наше мнение единогласно по поводу того, что прерогативой властей является установление порядка в своей стране, и с этой точки зрения никто не выступает против проведенных мероприятий. Но наше недовольство обусловлено теми формами и методами, в результате использования которых один молодой человек Темирлан Мачаликашвили находится в тяжелом положении и его спасение стоит под вопросом», - говорится в заявлении Совета старейшин.

Члены Совета заявляют, что «расследование должно проводиться объективно, и все должно быть сделано для того, чтобы невинные люди не попали скамью подсудимых».

«Надеемся, что правительство Грузии примет во внимание мнение общества Панкисского ущелья и даст правильное направление указанным следственным процессам», - говорится в заявлении.

Позже несколько сотен местных жителей провели акцию протеста в Панкиси. Один из участников акции Мурад Годердзишвили сказал журналистам, что действия сил безопасности в отношении Мачаликашвили вызвали «большой гнев во всем Панкисском ущелье». Он также выразил протест против того, что некоторые эксперты ассоциируют Панкиси с терроризмом и преступностью.

Годердзишвили выразил надежду, что «дело будет расследовано объективно, и преступник будет наказан обязательно, кто осуществил конкретный выстрел в отношении этого молодого человека. В противном случае, в дальнейшем будем рассматривать, что сможем сделать в рамках закона».
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