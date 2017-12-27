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В Парламенте созданы две новые фракции Грузинской мечты
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Дек.'17 / 15:43

Парламентское бюро 27 декабря поддержало создание двух новых фракций Грузинской мечты, в результате чего число фракций правящей партии в законодательном органе увеличилось до восьми.

В новые фракции вошли 18 депутатов парламентского большинства, 11 из которых объединились в фракцию «Грузинская мечта – за сильную экономику», а семь остальных - основали фракцию «Грузинская мечта – за сильную Грузию». Все эти депутаты являются мажоритарными депутатами, избранными в различных избирательных округах.

Фракцию «Грузинская мечта - за сильную экономику» возглавит депутат Гоча Энукидзе. Вместе с ним в фракцию также вошли депутаты: Ираклий Хахубия, Паата Мхеидзе, Отар Данелия, Ивлиане Цулаия, Годердзи Чанкселиани, Тамаз Навериани, Ираклий Шиолашвили, Эдишер Толорая, Георгий Тотладзе и Иосеб Макрахидзе.

Председателем второй фракции «Грузинская мечта - за сильную Грузию» избран депутат Бидзина Гегидзе. Вместе с ним в новую фракцию входят депутаты: Заза Папуашвили, Леван Гогичаишвили, Коба Кобаладзе, Георгий Копадзе, Коба Накаидзе и Ираклий Абусеридзе.

В связи с объединением в новые фракции сократилось число депутатов в трех действующих фракциях – «Грузинской мечте», «Грузинской мечте – зеленых» и «Грузинской мечте – за развитие регионов». Из них наибольшее количество – 19 депутатов покинули крупнейшую фракцию «Грузинскую мечту», в которой до этого было 86 депутатов. 15 из них перешли в две новые фракции, а по два депутата добавились к фракциям «Зеленых» и «За развитие регионов», чтобы в последних сохранить такое количество депутатов, которое необходимо для продолжения функционирования фракции.

Информация о создании двух новых фракций в рядах парламентского большинства «Грузинской мечты» распространилась 15 декабря. Эти изменения СМИ увязали с внутриполитической конфронтацией в рядах Грузинской мечты и спором между премьер-министром Гиоргием Квирикашвили и певцом Георгием Гачечиладзе.

Представители правящей партии, в том числе председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе и председатель фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе опровергли эту информацию и заявили, что создание фракций внутри правящей партии служит улучшению внутрипартийной координации. Существование внутриполитического противостояния опровергли также руководители новых фракций - Гоча Энукидзе и Бидзина Гегидзе.

Кроме двух новых фракций, парламентское большинство Грузинской мечты, состоящее из 115 депутатов, объединяет еще шесть фракций. Фракции «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта - Промышленники» были созданы 18 ноября 2016 года, на первом заседании нового Парламента. Фракции «Грузинская мечта - Консерваторы», «Грузинская мечта - Социал-демократы» и «Грузинская мечта для регионального развития» были сформированы позже, 26 декабря. Шестая фракция «Грузинская мечта – Зеленые» была создана 23 января.

Парламентские фракции, которые состоят, как минимум, из шести депутатов, пользуются определенными льготами, в том числе, местом и голосом в парламентском Бюро, гарантированными местами в комитетах, следственных, специальных комиссиях и парламентских делегациях, а также, для них выделяется дополнительное время в ходе дебатов и обсуждений в Парламенте.
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