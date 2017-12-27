Карасин: Москва внимательно следит за «милитаризацией» Грузии

«Мы пристально наблюдаем за этим процессом (милитаризации Грузии западными партнерами) и соответствующим образом корректируем нашу помощь Абхазии и Южной Осетии в сфере безопасности», - заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью агентству «Интерфакс» 25 декабря.



«Мы не опасаемся Тбилиси, но всерьез озабочены действиями его западных союзников», заявил Карасин и добавил, что западные страны «начисто забыли о том, к чему однажды привела милитаризация Грузии».



Заместитель министра ИД России подчеркнул, что «с момента варварского нападения на Южную Осетию не прошло еще и десяти лет, но в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО»; Он имел в виду соглашение о продаже Грузии противотанковых систем «Джавелин» и системы ПВО, а также финансируемую Соединенными Штатами Программу готовности обороны Грузии.



Карасин также отметил, что, несмотря на постоянные обещания властей Грузии, что не используют силу против Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси по-прежнему избегает подписания соглашений с Цхинвали и Сухуми о неприменении силы. «Нет никаких гарантий, что в оснащенной западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь», - заявил он.



«Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация.», - сказал заместитель министра иностранных дел России и призвал страны и организации, которые сотрудничают с Грузией, подумать о негативных последствиях своих действий».