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Последнее обновление: 18:48 - 26 Дек.'17
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Президент Армении завершил визит в Грузию
Civil Georgia, Tbilisi / 26 Дек.'17 / 18:48


Серж Саргсян и Геогий Маргвелашвили, 25 декабря, 2017. Фото: Администрация президента Грузии

Президент Армении Серж Саргсян 25-26 декабря совершил официальный визит в Тбилиси, где он встретился с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.

За неделю до визита президента Армении в Грузию Тбилиси подписал соглашение с расположенной в Швейцарии компанией SGS о мониторинге торговли между Россией и Грузией, которое, как надеется Ереван, будет содействовать диверсификации маршрутов перевозки грузов Армении через Абхазию и Цхинвальский регион.

Первую встречу Серж Саргсян провел с президентом Гиоргием Маргвелашвили.

После встречи с глазу на глаз и встречи в расширенном формате, которые состоялись 25 декабря, два президента провели совместную пресс-конференцию, на которой президент Маргвелашвили сказал своему коллеге, что визиты официальных лиц Армении в Грузию всегда очень важны.

«Мы затронули вопросы стабильности и развития в регионе. Мы согласны с тем, что все сложные вопросы должны решаться в рамках международного права и путем переговоров», - заявил президент Маргвелашвили, добавив, что они также обсудили проекты, которые« должны принести региону больше экономической пользы и больше стабильности».

«Несмотря на то, мы подписали Соглашение об ассоциации ЕС и у нас есть свободная торговля с Европой, а Армения является членом Евразийского таможенного союза, это обстоятельство никоим образом не ослабило экономическое сотрудничество между нашими странами, напротив, в этом году мы видим, что объем торговли между нашими странами увеличился», - заявил Маргвелашвили.

Президент Саргсян заявил, что президенты двух стран акцентировали внимание «на углубление текущего сотрудничества в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе также конечно на развитие транзитных возможностей наших стран и возможностей их эффективного использования».

По его словам, президенты также говорили о региональной безопасности и подчеркнули «важность сохранения взвешенных и конструктивных подходов к чувствительным вопросам друг друга». «Мы разделяем мнение, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликтов возможно исключительно мирным путем, в рамках согласованных форматов и только и только посредством переговоров», - добавил Саргсян.

26 декабря президент Саргсян встретился с Католикосом-Патриархом Грузии Илья II, а затем посетил армянский научно-культурный центр и армянскую церковь. Президент Серж Саргсян из Тбилиси отправился в Москву, где примет участие в встрече лидеров СНГ.

По данным Службы статистики Грузии, Армения является одним из ведущих торговых партнеров в Грузии. Торговый оборот Грузии с Арменией в 2016 году составил 367,6 млн долларов США; Экспорт составил 150,8 млн долларов США (180,1 млн долларов США в 2015 году), а объем импорта составил 216,8 млн долларов США (175 млн долларов США в 2015 году).
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