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СГБ: Чатаев вместе с сообщниками планировал теракты в Турции и Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 26 Дек.'17 / 16:33


Нино Гиоргобиани, начальник Службы по связям с общественностью СГБ, 26 декабря, 2017. Фото: ssg.gov.ge

Служба государственной безопасности Грузии заявила 26 декабря, что ликвидированный в ходе антитерроористической операции проведенной 21-22 ноября в Тбилиси, Ахмед Чатаев и его сообщники «планировали совершить террористические акты в Грузии и Турции. Их целью было нападение на дипломатические миссии».

«Эти террористические акты были предотвращены во время процесса планирования», - заявила начальник Службы по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани.

Служба госбезопасности озвучила также личности двух ликвидированных во время спецоперации вместе с Чатаевым лиц и одного задержанного. Согласно официальной информации, во время спецоперации были ликвидированы «гражданин России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии в 2010-2012 годах с различными поддельными паспортами и Асланбег Солтахмадов». А задержанным лицом, которому в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение по обвинению в членстве террористической организации и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, оказался гражданин Российской Федерации Шоаиф Борзиев. Последний разыскивается Интерполом.

По заявлению Нино Гиоргобиани, идентификация задержанных и ликвидированных лиц была произведена в сотрудничестве с «международными партнерами». По ее словам, установлено место расположения тайника оружия, из которого снабжалась группа Чатаева. «В результате совместных мероприятий вместе с американскими коллегами, из указанного тайника были изъяты магазины автомата, боеприпасы, вещмешки, карты, бинокли, рации и различные доказательства», - заявила Гиоргобиани.

По данным СГБ, Чатаев и его сообщники проникли в Грузию из Турции «по зеленому участку» селений Кирнати и Марадиди. В передвижении по территории Турции до границы Грузии, в пересечении границы и транспортировке до Тбилиси им помогали пять граждан Грузии. Последние так же помогли группе Чатаева снять квартиру в Тбилиси и в поиске оружия. Контртеррористический департамент СШБ задержал их сегодня утром, в результате спецопераций в Тбилиси и селах Ахметского района - Дуиси и Омало.

Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чопанашвили и Темирлан Мачаликашвили были задержаны по обвинению в финансировании терроризма и оказании материальной помощи группе Чатаева. По информации СГБ, Мачаликашвили получил ранение в голову, в ходе попытки оказать сопротивление правоохранителям и был переведен в больницу.

Задержанным грозит лишение свободы от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.

«Продолжаются следственные действия с целью выявления других лиц, связанных с преступной группой (Чатаева)», - сказала Нино Гиоргобиани.

Информацию о проведенной сегодня спецоперации распространила общинная радиостанция Панкисского ущелья «WAY». По сообщению радио, спецоперация в селах Панкисского ущелья Омало и Дуиси началась в 04:00 ч. и в ущелье были мобилизованы 60 сотрудников спецназа.

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