В Панкисском ущелье проходит спецоперация

Силы безопасности Грузии в Панкисском ущелье проводят спецоперацию, - сообщает 26 декабря общинная радиостанция Панкисского ущелья «WAY».



Согласно той же информации, спецоперация началась в селах Омало и Дуиси Панкисского ущелья с 04:00 ч. и в ущелье мобилизованы более 60 сотрудников спецназа.



По сообщению радиостанции, правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в предполагаемой связи с прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперацией.



Информация из официальных источников пока не распространяется.