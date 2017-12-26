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Последнее обновление: 18:48 - 26 Дек.'17
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В Панкисском ущелье проходит спецоперация
Civil Georgia, Tbilisi / 26 Дек.'17 / 10:12

Силы безопасности Грузии в Панкисском ущелье проводят спецоперацию, - сообщает 26 декабря общинная радиостанция Панкисского ущелья «WAY».

Согласно той же информации, спецоперация началась в селах Омало и Дуиси Панкисского ущелья с 04:00 ч. и в ущелье мобилизованы более 60 сотрудников спецназа.

По сообщению радиостанции, правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в предполагаемой связи с прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперацией.

Информация из официальных источников пока не распространяется.
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