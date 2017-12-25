Россия передаст Южной Осетии два медицинских спасательных вертолета Civil Georgia, Tbilisi / 25 Дек.'17 / 17:18



Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации передаст в Цхинвали два медицинских спасательных вертолета. Об этом заявили местные власти Цхинвали 22 декабря, через два дня после встречи между министром по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Пучковым и лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым.



«Острая необходимость санитарной авиации вызвана тем, что экстренных больных, которых мы обычно отправляем в южную сторону нашей республики, чтобы вовремя доставлять в клиники северокавказские, североосетинские», - заявил руководитель агентства по ЧС Цхинвали Алан Тадтаев местному телевидению в пятницу.



Он также отметил, что вертолеты будут размещены в регионе, а инфраструктура, необходимая для их хранения и обслуживания, будет развита «с помощью российских коллег». Тадтаев добавил, что Москва также поможет региону в подготовке, «своих специалистов, чтобы они обслуживали и использовали данные летательные аппараты».



За месяц до этого заявления Москва подписала соглашение с Цхинвали о медицинском сотрудничестве, в рамках которого Программа обязательного медицинского страхования будет распространяться и на российских граждан, проживающих в Южной Осетии.



По словам председателя Комитета по здравоохранению местного «парламента» Алана Козонова, новое соглашение «значительно сократит количество обращений граждан РЮО за медицинской помощью в Грузию».



Министр здравоохранения Временной администрации Южной Осетии, расположенной в Тбилиси, Тамаза Бестаева, по положению на 25 декабря, в 2017 году около 400 жителей региона воспользовались государственными медицинскими услугами Грузии. В 2016 году этот показатель составил 679 человек, - заявил Бестаев Civil.ge. Tweet На эту же тему Путин принял Бибилова в Москве

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