О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 17:18 - 25 Дек.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Россия передаст Южной Осетии два медицинских спасательных вертолета
Civil Georgia, Tbilisi / 25 Дек.'17 / 17:18

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации передаст в Цхинвали два медицинских спасательных вертолета. Об этом заявили местные власти Цхинвали 22 декабря, через два дня после встречи между министром по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Пучковым и лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

«Острая необходимость санитарной авиации вызвана тем, что экстренных больных, которых мы обычно отправляем в южную сторону нашей республики, чтобы вовремя доставлять в клиники северокавказские, североосетинские», - заявил руководитель агентства по ЧС Цхинвали Алан Тадтаев местному телевидению в пятницу.

Он также отметил, что вертолеты будут размещены в регионе, а инфраструктура, необходимая для их хранения и обслуживания, будет развита «с помощью российских коллег». Тадтаев добавил, что Москва также поможет региону в подготовке, «своих специалистов, чтобы они обслуживали и использовали данные летательные аппараты».

За месяц до этого заявления Москва подписала соглашение с Цхинвали о медицинском сотрудничестве, в рамках которого Программа обязательного медицинского страхования будет распространяться и на российских граждан, проживающих в Южной Осетии.

По словам председателя Комитета по здравоохранению местного «парламента» Алана Козонова, новое соглашение «значительно сократит количество обращений граждан РЮО за медицинской помощью в Грузию».

Министр здравоохранения Временной администрации Южной Осетии, расположенной в Тбилиси, Тамаза Бестаева, по положению на 25 декабря, в 2017 году около 400 жителей региона воспользовались государственными медицинскими услугами Грузии. В 2016 году этот показатель составил 679 человек, - заявил Бестаев Civil.ge.
Последние новости
25 Дек.'17 17:18
Россия передаст Южной Осетии два медицинских спасательных вертолета
Руководство Цхинвали желает сократить количество тех пациентов, которые для получения медицинских услуг едут на территорию остальной Грузии.
23 Дек.'17 19:07
Правительство запустило Электронный портал петиций
Планируется реализация и других инициатив по направлению открытого управления.
23 Дек.'17 16:18
Министр обороны о новой концепции системы резерва
Леван Изория заявил, что новая система резерва подразумевает компоненты двух типов.
22 Дек.'17 18:35
Приняты спорные поправки к Закону «О вещании»
Часть депутатов правящей команды вновь не поддержала поправки.
22 Дек.'17 14:25
Грузия не присутствовала на голосовании по Иерусалиму в ГА ООН
Грузия и еще 20 стран решили не участвовать в голосовании.
22 Дек.'17 13:34
Квирикашвили об обновленном формате Женевских дискуссий и российско-грузинском соглашении о мониторинге торговли
Премьер-министр озвучил предложение Грузии о повышении представительного уровня на Женевских международных дискуссиях.
22 Дек.'17 13:03
Парламент объявил доверие обновленному правительству
Необходимость объявления доверия Кабинету министров наступила после структурной реорганизации правительства.
21 Дек.'17 20:12
Еврокомиссия: Грузия продолжает выполнять задачи по либерализации визового режима
В период с 28 марта по 30 ноября безвизовым режимом в Шенгенской зоне воспользовались 173 396 граждан Грузии.
21 Дек.'17 17:00
Квирикашвили представил правительственную программу на фоне критики со стороны оппозиции
Обновленному составу правительства Парламент объявит доверие 21 декабря.
21 Дек.'17 12:06
Встреча Квирикашвили с оппозиционными депутатами закончилась словесным спором
Премьер-министр принес извинения «за чрезмерные эмоции» и подчеркнул значение «защиты достоинства».

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
95