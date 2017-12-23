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Последнее обновление: 19:07 - 23 Дек.'17
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Правительство запустило Электронный портал петиций
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Дек.'17 / 19:07

Правительство Грузии 22 декабря запустило электронный портал ichange.gov.ge, который позволяет гражданам подавать петиции правительству в электронном виде, а правительство будет обязано в течение трех месяцев опубликовать «четкие» и «обоснованный» ответ по вопросу петиции.

Согласно установленным правилам, для рассмотрения электронной петиции необходимо, чтобы в течение 30 дней после инициирования петиции ее подписали 10 тысяч граждан. Петицию будет рассматривать комиссия, укомплектованная представителями Администрации правительства и Министерства финансов, однако, по согласованию с главой Администрации правительства, петиция может быть рассмотрена и на заседании правительства.

О запуске Электронного портала петиций премьер-министр Квирикашвили объявил 21 декабря, во время обсуждения в Парламенте обновленного состава Кабинета министров и правительственной программы, говоря о мероприятиях, запланированных по направлению открытого управления.

Квирикашвили также подчеркнул важность председательства Грузии в международной платформе - Партнерстве открытого управления (OGP) и заявил, что в 2018 году в Грузии пройдет Глобальный саммит OGP.

Квирикашвили акцентировал внимание на важность диалога с различными слоями общества. По его словам, аналогично Совету инвесторов при премьер-министре, который обеспечивает регулярную коммуникацию между правительством и бизнес-сектором, «похожая платформа в ближайшем будущем будет создана и с целью коммуникации с НПО и представителями гражданского общества». «Мы очень надеемся на создание возможности для цивилизованного диалога также и с политическими партиями», - добавил он.

Во время парламентских обсуждений обновленного состава Кабинета министров речь шла также о других планах правительства по направлению открытого управления.

На заседании парламентского меньшинства 20 декабря министр юстиции Теа Цулукиани отметила, что в феврале Парламенту будет представлен Акт о свободе информации.

По словам министра, принятию этого законопроекта «открыли путь» поправки к новой Конституции, принятые во втором слушании, которые уточняют условия доступа к публичной информации.

По заявлению Министерства юстиции, Акт о свободе информации объединит регулирующие нормы по доступности публичной информации, которые в настоящее время «разбросаны» в различных законах и уладит практику выдачи информации.
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