Приняты спорные поправки к Закону «О вещании»

Парламент Грузии на пленарном заседании внеочередной сессии, 22 декабря 63 голосами против трех, в третьем и окончательном слушании принял инициирование к Закону «О вещании» поправки. 66 голосами против трех депутаты также поддержали поправки к Закону «О государственных закупках».



Согласно утвержденным законодательным изменениям, полномочия Общественного вещателя расширяются по следующим направлениям:

Общественный вещатель больше не будет обязан выполнять процедуры по закупке или производстве медиапродукции в соответствии с Законом «О государственных закупках». В результате, вещателю больше не придется объявлять публичные тендеры и выбирать поставщиков путем конкуренции.

Общественный вещатель будет иметь возможность размещать коммерческую рекламу не только во время трансляции спортивных и и международных мероприятий, как это было ранее, но и в любое другое время, за исключением выходных дней и «наилучшего времени» по будням (19:00 - 24:00 чч). Увеличивается продолжительность коммерческой рекламы (от 30 минут до 60 минут в течение суток). Разрешается спонсорство развлекательных программ и сериалов. Сокращается бесплатное эфирное время, выделяемое для социальной рекламы (с обязательных 180 секунд до 90 секунд в течение каждый трех часов).

Общественный вещатель, ежегодное бюджетное финансирование которого составляет 0,14% ВВП, а в бюджете будущего года для него будут выделено 52,5 млн лари, больше не будет обязан возвращать оставшиеся к концу года средства в Государственный бюджет. Он также получает право использовать бюджетные средства для финансирования любых начинающих предприятий (стартапов).

Параллельно с освобождением Общественного вещателя от различных обязательств, ограничиваются полномочия его Попечительского совета. В частности, совет уже не сможет изменить структуру вещателя без согласия директора.

Принятые законодательные поправки являются предметом разногласий между общественным вещателем и частным телевидением, что в основном связано с возможным усилением позиций Общественного вещателя на рынке коммерческой рекламы.



Законодательные поправки не поддержала часть депутатов правящей команды. В частности, члены парламентского Комитета по отраслевой экономике не поддержали законопроект во втором и третьем слушаниях.



Неизвестно, подпишет ли законопроект президент Грузии, который на текущей неделе, с целью консультаций, провел встречи с представителями гражданского общества и частных телекомпаний, а также с представителями менеджмента и Попечительского совета Общественного вещателя.



Представители гражданского общества и частных вещателей призвали президента наложить вето на законопроект.