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Грузия не присутствовала на голосовании по Иерусалиму в ГА ООН
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Дек.'17 / 14:25

Грузия решила не присутствовать на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря, на которой прошло голосование по проекту резолюции, осуждающей перенесение Посольства США в Израиле в город Иерусалим.

Резолюция была принята 128 голосами против девяти, 35 стран воздержались. 21 страна, включая Грузию, предпочла не участвовать в голосовании.

Вскоре после голосования посол США в ООН Никки Хейли поблагодарил те страны, которые не поддержали резолюцию, в том числе те страны, которые голосовали против или воздержались или не присутствовали на голосовании.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе за несколько часов до голосования в ОН сделал комментарий для СМИ и отметил, что Грузия примет решение по этому вопросу в результате консультации со своими партнерами. «Это очень сенситивная тема», - добавил он.

Грузия признала государственность Палестины в 1992 году и проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой Палестине был предоставлен статус государства наблюдателя в ООН, не являющегося членом ООН, в 2012 году. Страна также поддерживает усилия международного сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта.
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