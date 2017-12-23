Парламент объявил доверие обновленному правительству



Обновленный состав правительства, Кутаиси, 22 декабря, 2017. Фото: parlimanet.ge



Парламент Грузии, 22 декабря, на пленарном заседании внеочередной сессии, 103 голосами против 17, объявил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили.



Необходимость объявления доверия правительству возникла после того, как премьер-министр 13 ноября начал осуществление кадровых изменений в Кабинете министров и провел крупномасштабную структурную реорганизацию правительства, которая завершилась слиянием и реорганизацией нескольких министерств.



В результате структурной реформы, в новом правительстве осталось 14 министров вместо 18, 12 из которых занимали должности в правительстве Квирикашвили с ноября 2016 года, а два новых министра присоединились к правительству 13 ноября этого года.



Должности сохранили следующие министры:

В правительстве остались два прежних министра, которые возглавили созданные в результате реорганизации министерства. Этими министрами являются:

Леван Давиташвили, который возглавил вновь созданное Министерство окружающей среды и сельского хозяйства. С сентября 2016 года он был министром сельского хозяйства.

Михаил Гиоргадзе, который был утвержден на посту министра культуры и спорта. С июля 2014 года он возглавлял Министерство культуры и охраны памятников.

Новым и членами правительства стали:

Мамука Бахтадзе, который был утвержден на должность министра финансов. До 13 ноября этого года он был директором Грузинской железной дороги.

Михаил Чхенкели, который был утвержден на посту министра образования и науки, а до 13 ноября был проректором Тбилисского государственного университета.

В результате структурной реорганизации правительства, были упразднены Министерство энергетики, Министерство по делам спорта и молодежи, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также Аппарат государственного министра по европейской и евроатлантической интеграции. Их полномочия были распределены между различными министерствами.



Двухдневные обсуждения правительственной программы и обновленного состава Кабинета министров проходили на на фоне критики со стороны парламентской оппозиции. На пленарном заседании, которое завершилось 22 декабря в 2 часов ночи после 8-часовых обсуждений, вновь возникла напряженность, которая последовала за словесным спором между депутатом Национального движения Никой Мелия и премьер-министром Квирикашвили. Конфликт между двумя политиками произошел 20 декабря на заседании фракции Национального движения.



Представители парламентской оппозиции не поддержали обновленное правительство.



«Это правительство не ориентировано на проблемы народа», - заявил лидер парламентского меньшинства, депутат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе. По заявлению депутата Национального движения Романа Гоциридзе, «это правительство оказалось недееспособным». Лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили заявила, что их требование об отставке премьер-министра Квирикашвили остается в силе.