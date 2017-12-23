Квирикашвили об обновленном формате Женевских дискуссий и российско-грузинском соглашении о мониторинге торговли

Во время слушаний в Парламенте перед объявлением доверия правительству, премьер-министр Георгий Квирикашвили о текущих переговорах с РФ в рамках Женевских международных дискуссий, а также о подписанном недавно контракте по поводу мониторинга передвижения грузов между двумя странами.



На встрече с парламентским большинством «Грузинской мечты» Квирикашвили заявил, что страна ведет «активную беседу» со стратегическими партнерами, чтобы «значительно активизировать формат Женевских дискуссий, повысить представительный уровень в этом формате и расширить его мандат, чтобы в этом формате стало возможным обсуждение путей политического урегулирования конфликта наряду с тем, что мы обсуждаем соглашение о прекращении огня».



Ту же позицию Квирикашвили озвучил и на заседании парламентской фракции «Альянса патриотов» и отметил, что Грузия хочет «повысить уровень и перейти от уровня заместителей министров минимум до уровня министров, и я готов к тому, чтобы перейти на уровень премьер-министров, и я лично обязательно подключусь в деятельность этого формата».



«Кроме того, мы готовы, и нашим требованием и просьбой к нашим партнерам является то, чтобы о мандата соглашения о прекращении огня мы расширились и присвоили этому формату также и формат, функцию и мандат политического решения конфликта», - заявил премьер-министр, - «Я, естественно, надеюсь, что в этом направлении можно осуществить определенные сдвиги, но действия России сегодня не дают на это надежды, но я все же думаю, что с нашей стороны должен быть конструктивный подход, и это конструктивный подход мы осуществляем шаг за шагом».



На встрече с парламентской фракцией Единого национального движения, говоря об оккупированных Россией регионах, Квирикашвили заявил, что правительство Грузии желает активно подключиться к Женевскому формату и формату Абашидзе-Карасин, и намерено представить «очень интересный пакет» по политике примирения, который, по его словам, также предусматривает и содействие торговым механизмам.



Говоря о Соглашении по мониторингу торговли, Квирикашвили заявил членам фракции Национального движения, что с момента его подписания в ноябре 2011 года его реализация так и не началась, так как «с российской стороны были выдвинуты требования, которые неприемлемы для нас». Квирикашвили также отметил, что договоре, который был подписан Службой доходов Грузии с расположенной в Женеве компанией SGS 19 декабря, «ни один пункт не направлен против государственных интересов Грузии».



Премьер-министр уточнил, что договор содержит положение, в котором говорится, что «только в форс-мажорной ситуации, когда будет снег, или сель по направлению КПП Верхний Ларс, это механизм будет открыт по направлению Цхинвали». Он также отметил, что «этим коридором в форс-мажорных ситуациях могут воспользоваться и Турция, и Армения, и многие другие страны, которые пользуются транзитным потенциалом Грузии». Он также добавил, что соглашение «пока что подписано в одностороннем порядке» и ведутся переговоры, так как «некоторые условия, которые выдвинуты российской стороной, неприемлемы для нас».



На вопрос о том, было ли это первоначальной целью соглашения, Квирикашвили подчеркнул, что «контракт полностью соответствует основному Соглашению 2011 года, и ни один из пунктов не был изменен». «В нем ничего не сказано о том, через какие коридоры будем пропускать грузы, это решать нам. Это является средством мониторинга международных грузов, а не наших внутренних перевозок с территории Абхазии в остальную Грузию, или из Цхинвальского региона в остальную Грузию», - заявил Квирикашвили.



20 декабря МИД Грузии опубликовал заявление на ту же тему, согласно которому, оформленный с компанией SGS контракт является «соглашением о реализации того всем хорошо известного основного контракта, который был оформлен в 2011 году», и что «он не включает никаких дополнительных обязательств».