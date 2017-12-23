Еврокомиссия: Грузия продолжает выполнять задачи по либерализации визового режима

Грузия продолжает выполнять задачи по либерализации визового режима, но по-прежнему стоит необходимость дальнейшего улучшения, - говорится в первом докладе оценочном Еврокомиссии в рамках Механизма приостановления, который был опубликован 20 декабря.



В документе, который представлен Европарламенту и Совету ЕС, содержится информация о выполнении требований по либерализации виз пятью странами Западных Балкан и тремя странами Восточного партнерства.



Та часть доклада, которая касается Грузии, подчеркивает, что тенденция незаконного нахождения и отказа на въезд со второй половины 2016 года до середины 2017 года оставалась «стабильной». «Просьбы граждан Грузии о предоставлении убежища в ЕС, со второй половины 2016 года (4750) до середины 2017 года (4630) не указывает на дальнейший рост», - говорится в докладе.



Европейская комиссия также отметила, что число граждан Грузии, которым было указано покинуть страны ЕС, сократилось на 12% - с 6 415 в 2015 году до 5 635 в 2016 году, а показатель возвращения увеличился с 45,13% в 2015 году до 55,90% в 2016 г.



По заявлению Еврокомиссии, сотрудничество в рамках реадмиссии проходит беспрепятственно со всеми странами Западных Балкан и Восточного партнерства, обладающими безвизовым режимом, а власти Грузии удовлетворили большую часть запросов о реадмиссии в 2016 году.



Еврокомиссия также акцентировала внимание на «дальнейший прогресс» Грузии в реализации Стратегии миграции на 2016-2020 годы и ее Плана действий, но подчеркнула, что «предметом беспокойства» остаются случаи отказа в предоставлении убежища по соображениям национальной безопасности и что этот вопрос «требует решения».



В докладе также говорится об организованной преступности и отмечается, что преступные группы из Грузии по-прежнему активно участвуют в преступной деятельности в масштабах ЕС.



В докладе Еврокомиссии также говорится, что «Грузия вновь остается страной транзита для различных незаконных грузов, которые поступают в ЕС, в частности, наркотиков».



Доклад определяет дальнейшие действия по выполнению задач либерализации виз. Согласно документу, власти Грузии должны сосредоточиться на следующих сферах:

Продолжить информационную кампанию о правилах безвизового въезда, завершить системы аналитики миграции и анализа рисков и активизировать усилия по выявлению коренных причин миграции.

Немедленно задействовать Соглашение о сотрудничестве с Europol и заключить Соглашение о сотрудничестве с Eurojust.

Завершить реформы полиции, основанную на анализе, и превратить в приоритет создание единой системы анализа преступности.

Продолжить усиление трансграничных правоохранительных мероприятий и правового сотрудничества.

Более интенсивно реализовать законодательство об отмывании денег, а также по выявлению, аресту и конфискации преступных активов, в том числе, за границей; выбрать Национальную службу по восстановлению активов; привести законодательство в соответствие с Четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Утвердить изменения в антидискриминационном законодательстве, чтобы его реализация стала более эффективной.

Согласно рабочему документу Комиссии, который прилагается к Оценочному докладу, власти Грузии сообщают, что в период с 28 марта по 30 ноября 2017 года безвизовым режимом в Шенгенской зоне воспользовались 173 396 граждан Грузии.