Квирикашвили представил правительственную программу на фоне критики со стороны оппозиции Civil Georgia, Tbilisi / 21 Дек.'17 / 17:00





Георгий Квирикашвили на заседании парламентского меньшинства, 20 декабря, 2017. Фото: facebook.com/KvirikashviliOfficial/ Премьер-министр Георгий Квирикашвили, в рамках обсуждения обновленного состава правительства, 20 декабря вместе с министрами выступил на заседаниях парламентского меньшинства (Европейская Грузия), и фракций Национального движения и Альянса патриотов. Наряду с результатами осуществленных реформ Квирикашвили ознакомил депутатов с приоритетами Четырехпунктового плана правительства. Перед этим министры говорили о планах правительства на заседаниях комитетов.



На заседании парламентского меньшинства премьер-министр подчеркнул важность проекта «Бизнес-дом», который аналогичен Дому юстиции, но, в отличие от него, вместо физических лиц, ориентирован на оказание услуг компаниям. По словам Квирикашвили, в результате реализации этого проекта, более 60 государственных учреждений предоставят бизнес-компаниям более 800 видов публичных услуг по принципу одного окна.



«Это фундаментальная реформа управления, которая принесет очень позитивные результаты с точки зрения ведения бизнеса, а также снижения дальнейших шансов на коррупцию и повышения прозрачности и эффективности», - заявил Квирикашвили.



В своем выступлении он рассказал о пенсионной реформе и реформе рынка капитала. Премьер-министр также акцентировал внимание на расширении транзитного потенциала страны и, с этой точки зрения, говорил о важности глубоководного порта Анаклия и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Квирикашвили также подчеркнул необходимость обеспечения энергетической независимости страны и в этом отношении заострил внимание на необходимости строительства мощных гидроэлектростанций.



Говоря о внутренних приоритетах, премьер-министр выделил реформу самоуправления, в рамках которой планируется делегировать больше полномочий местной власти и выделить соответствующие ресурсы. «Это наша стратегическая линия», - добавил Квирикашвили.



Квирикашвили также затронул проблему оккупации, назвав ее «одним из самых важных вызовов». Он говорил о реинтеграции населения, проживающего на оккупированных территориях, и отметил, что в этом отношении «у нас есть пакет очень смелых решений, который будет представлен на обсуждение в Парламент в ближайшие дни».



Говоря о внешней политике, новую инициативу правительства – Дорожную карту к ЕС - премьер-министр назвал «важныйм и амбициозным планом». «Амбиции этого плана существенно выходит за рамки повестку дня нашей ассоциации и подразумевают гораздо большее сближение и интеграцию», - заявил Квирикашвили. «Это наше очень важное заявление и, конечно же, вместе с нашими партнерами, мы сможем успешно реализовать этот план и быть готовыми к тому моменту, когда откроется окно возможностей для Грузии», - добавил он.



Квирикашвили также затронул вопросы обороны и безопасности и в этом отношении выделил «Основной пакет по интеграции в НАТО и Программу готовности обороны, которая осуществляется совместно с США». Премьер-министр подчеркнул вопрос о совместимости с НАТО и отметил, что с этой точки зрения «есть образцовое положение». Квирикашвили также заявил, что в рамках реформы в Министерстве обороны планируется создание обновленной системы резерва, чтобы «население подключилось к военному возрождению страны».



Вопросы и оценки парламентской оппозиции



Во время представления правительственной программы и министров, премьер-министру Квирикашвили пришлось выслушать множество острых вопросов и критики, в том числе, по поводу невыполнения обещаний, данных бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, об экономике, нищете и девальвации лари, а также о росте коррупции и преступности, в том числе, об усилении т.н. воровского менталитета среди несовершеннолетних.



Депутат от Европейского союза и депутаты от ЕНД заострили внимание на вопросах безопасности, и в этом контексте премьер-министру задали вопросы по делам похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и ликвидации в Тбилиси террориста Ахмеда Чатаева.



«Это очень тяжелый вопрос и мы также признаем, что это был очень серьезный провал. Такого не должно было произойти, что произошло, но окончательная правда пока еще не выяснена», - заявил Квирикашвили, комментируя дело Мухтарлы. По его же словам, реагирование правительства по этому делу было «адекватным», что выразилось в освобождении начальников Службы контрразведки и Пограничной полиции. «Я еще раз говорю, что их вина еще не доказана, но они взяли на себя политическую ответственность по этому делу», - заявил Квирикашвили.



Говоря о системе безопасности, премьер-министр заявил, что в этом направлении есть вызовы, и добавил, что на основании его просьбы, из США прибудет специальная группа, которая «проведет оценку системы государственной безопасности и будут сделаны акценты, в каком направлении требуется нам усиление».



Представители Европейской Грузии задали вопросы по делу террориста Ахмеда Чатаева, ликвидированного в Тбилиси в ноябре 2017 года. Они возложили на власть ответственность за освобождение Чатаева из тюрьмы в 2012 году и за то, что в дальнейшем он вновь смог проникнуть в Грузию.



В ответ на критику Гиоргий Квирикашвили сказал, что Служба госбезопасности заслуживает «благодарность» за проведенную в ноябре в Тбилиси антитеррористическую операцию. А освобождение Чатаева из заключения в 2012 году он разъяснил недостаточностью доказательств против него. «В условиях власти Национального движения, не было подготовлено достаточного материала для того, чтобы этот человек оставался под стражей», - заявил Квирикашвили.



Представители всех трех оппозиционных сил –Европейской Грузии, Национального движения и Альянса патриотов на встрече с премьер-министром и обновленным составом правительства выдвинули также и вопрос отношений с Россией.



Представители Европейской Грузии подвергли власти критике за политику уступок в отношении России и назвали ее «преступной». Члены Единого национального движения высказали премьер-министру возражения по поводу соглашение, которое, по их словам, предусматривает перевозку грузов через Рокский тоннель и железную дорогу Абхазии. А представители Альянса патриотов критиковали Квирикашвили за то, что власти «не начинают диалог» с абхазами, осетинами и Россией.



Из проведенных с парламентской оппозицией встреч наиболее острой оказалась встреча с представителями Национального движения, которая закончилась словесным спором и бранью между премьер-министром Квирикашвили и секретарем Политического совета Национального движения Никой Мелия. Tweet На эту же тему Встреча Квирикашвили с оппозиционными депутатами закончилась словесным спором

Глава МИД Грузии о будущих шагах по европейской интеграции страны