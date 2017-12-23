Встреча Квирикашвили с оппозиционными депутатами закончилась словесным спором Civil Georgia, Tbilisi / 21 Дек.'17 / 12:06



Выступление премьер-министра Георгия Квирикашвили на заседании фракции Единого национального движения закончилось словесной конфронтацией между премьер-министром и депутатом от ЕНД Никой Мелия.



Слушание, которое длилось в течение 1,5 часов и состоялось в Парламенте 20 декабря, за день до объявления доверия новому правительству законодательным органом, проходило, в основном, в спокойной обстановке, но ситуация обострилась после того, как Ника Мелия обвинил правительство в том, что оно не смогло предотвратить преступность среди несовершеннолетних и назвал Квирикашвили «некомпетентным» лидером, которому, по его словам, не хватает «профессионализма и квалификации».



Квирикашвили также выступил с ответными обвинениями и отметил, что «позорно», когда представитель «правительства пытателей» критикует действующее правительство.



Взаимные обвинения переросли в словесную конфронтацию после того, как Мелия назвал Квирикашвили «коррумпированным и бессовестным» человеком, а премьер ответил на это матом.



Вскоре после инцидента премьер-министр Квирикашвили принес извинения обществу за «чрезмерные эмоции» и отметил, что представители ЕНД сумели вывести его из себя и «это выглядело не очень хорошо». Он подчеркнул, что он извиняется перед обществом и добавил, что «независимо от того, какую бы должность мы не занимали, в первую очередь, мы должны защищать свое достоинство, а потом все остальное». Tweet