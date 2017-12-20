Глава МИД Грузии о будущих шагах по европейской интеграции страны



Михаил Джанелидзе, 20 декаьря, 2017. Фото: МИД Грузии

Европейская и евроатлантическая интеграция является основным внешнеполитическим приоритетом Грузии и одним из важнейших сфер деятельности Министерства иностранных дел, - заявил министр иностранных дел и вице-премьер Михаил Джанелидзе депутатам Парламента 20 декабря.



О внешнеполитических приоритетах страны Джанелидзе рассказал на совместном заседании Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа, Комитета по европейской интеграции и Комитета по внешним отношениям, за день до объявления Парламентом доверия правительству.



В своем выступлении министр иностранных дел сказал, что Грузия разработает «дорожную карту» по интеграции в ЕС, с тем чтобы работа МИДа стала более сфокусированной. По его словам, эти четыре приоритета охватывают следующие сферы:

Законодательное и институциональное сближение «путем полной и эффективной реализации» Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

Помимо выполнению обязательств по Соглашению об ассоциации, процесс изучения соответствия законодательства Грузии законодательству ЕС.

Помимо Соглашения об ассоциации, правовое и институциональное сближение с ЕС (что уточнено в Шести шагах ).

). Достижение целей, определенных для «20 результатов к 2020 году», что принесет «практические, ощутимые результаты для граждан».

Джанелидзе также рассказал о присоединении к МИД Аппарата государственного министра по европейской и евроатлантической интеграции, и отметил, что эти два ведомства в течение многих лет «сотрудничали в тесной координации», но часто имело место дублирование функций. Джанелидзе отметил, что решение об упразднении Аппарата государственного министра искоренит именно это дублирование, и добавил, что процесс европейской интеграции будет проходить под контролем Комиссии по европейской интеграции.