Цхинвальские власти приняли бюджет на 2018 г.

В «государственном бюджете» оккупированного Цхинвальского региона на 2018 г., который был принят 19 декабря, бюджетные поступления определены в размере 7,67 млрд рублей (130,8 млн долларов США), из которых 6,6 млрд рублей (112,4 млн долларов США), т.е. 86,9% всех бюджетных поступлений будут финансироваться Российской Федерацией.



4,5 млрд рублей (76,7 млн долларов США) от финансирования из Москвы будут направлены на «социально-экономическое развитие», а остальные 2,1 млрд рублей (35,7 млн долларов США) – на «Инвестиционную программу».



Собственные доходы региона на 2018 г. определены в размере 1,1 млрд рублей (18,4 млн долларов США).



Бюджет региона в 2017 году составляет 8,1 млрд рублей (138 млн долларов США), из которых 7,3 млрд рублей (123 млн долларов США) были перечислены из Москвы. 4,2 млрд рублей (71,5 млн долларов США) из российских субсидий направлены на «социально-экономическое развитие» региона, а остальные 3 млрд рублей (52,2 млн долларов США) – на реализацию «Инвестиционной программы».