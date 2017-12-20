К президентским выборам в РФ в Южной Осетии будут открыты девять избирательных участков



Марат Кулахметов, 18 декабря. Фото: Кадр из видеоматериала TV Ir

Лидер оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов и «посол России в Южной Осетии» Марат Кулахметов 18 декабря – в день официального начала предвыборной кампании к выборам президента в РФ – провели встречу с местными официальными лицами и руководителями администраций, на которой обсудили организационные детали запланированных выборов российского президента.



«98% граждан Республики Южная Осетия являются гражданами Российской Федерации», - обратился Бибилов к присутствующим и добавил, что «надо сделать все для того, чтобы каждый гражданин РФ, который проживает на территории Южной Осетии, мог воспользоваться своим конституционным правом по участию в выборах президента РФ». Бибилов также подчеркнул, что «каждый житель Южной Осетии, который является и гражданином РФ, просто обязан прийти на выборы и проголосовать».



Марат Кулахметов сообщил присутствующим, что организация выборов президента России в регионе было поручено «российскому посольству». «В этой связи мною было принято решение об открытии в Южной Осетии 9 избирательных участков», Кулахметов и уточнил, что пять из них будут открыты в Цхинвали, а остальные четыре в Знаури, Джава и в центре Ахалгори, а также в селе Дмениси.



Он также попросил руководителей районных администраций, до 15 января уточнить списки граждан России, проживающих в их административных единицах, а Министерство внутренних дел также согласовать и уточнить списки граждан России в Южной Осетии.



По данным Центральной избирательной комиссии РФ, к выборам президента России в 2012 г. в Цхинвальском регионе было зарегистрировано 36 500 избирателей. Что касается Абхазии, то это число составляло 89 000 человек.