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К президентским выборам в РФ в Южной Осетии будут открыты девять избирательных участков
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Дек.'17 / 14:54


Марат Кулахметов, 18 декабря. Фото: Кадр из видеоматериала TV Ir

Лидер оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов и «посол России в Южной Осетии» Марат Кулахметов 18 декабря – в день официального начала предвыборной кампании к выборам президента в РФ – провели встречу с местными официальными лицами и руководителями администраций, на которой обсудили организационные детали запланированных выборов российского президента.

«98% граждан Республики Южная Осетия являются гражданами Российской Федерации», - обратился Бибилов к присутствующим и добавил, что «надо сделать все для того, чтобы каждый гражданин РФ, который проживает на территории Южной Осетии, мог воспользоваться своим конституционным правом по участию в выборах президента РФ». Бибилов также подчеркнул, что «каждый житель Южной Осетии, который является и гражданином РФ, просто обязан прийти на выборы и проголосовать».

Марат Кулахметов сообщил присутствующим, что организация выборов президента России в регионе было поручено «российскому посольству». «В этой связи мною было принято решение об открытии в Южной Осетии 9 избирательных участков», Кулахметов и уточнил, что пять из них будут открыты в Цхинвали, а остальные четыре в Знаури, Джава и в центре Ахалгори, а также в селе Дмениси.

Он также попросил руководителей районных администраций, до 15 января уточнить списки граждан России, проживающих в их административных единицах, а Министерство внутренних дел также согласовать и уточнить списки граждан России в Южной Осетии.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, к выборам президента России в 2012 г. в Цхинвальском регионе было зарегистрировано 36 500 избирателей. Что касается Абхазии, то это число составляло 89 000 человек.
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О Сивил Джорджия
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