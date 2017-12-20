Назначен новый руководитель Миссии наблюдателей ЕС в Грузии

Датский дипломат Эрик Хёг, который работал исполняющим обязанности главы Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, назначен на пост руководителя миссии.



Эрик Хёг до начала работы в МНЕС в апреле 2015 г. занимал различные должности в дипломатической службе Дании. На этом посту он сменит литовца Кястутис Янкаускас, который занимал эту должность с декабря 2014 года.



«МНЕС в Грузии является важным элементом обеспечения безопасной и стабильной ситуации на местах. При наличии более 300 сотрудников, он представляет собой твердую приверженность ЕС к укреплению стабильности в регионе. Я чувствую себя действительно привилегированным, что назначен новым Главой МНЕС в Грузии. Я сделаю все возможное, чтобы продолжить отличную работу, проделанную до настоящего времени Миссией», - заявил Эрик Хёг.



Решение о назначении Хёга было принято Комитетом по политическим вопросам и вопросам безопасности Совета Европейского Союза.



Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС), которая была создана с мандатом мониторинга Соглашения между Россией и Грузией о прекращении огня от 2008 года, имеет невооруженных наблюдателей в Грузии. Наблюдатели ЕС по-прежнему не имеют доступа на территории оккупированной Абхазии и Южной Осетии.