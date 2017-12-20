Тбилиси подписал контракт о мониторинге торговли между Грузией и Россией

Служба доходов Грузии подписала контракт с расположенной в Женеве компанией SGS об осуществлении мониторинга на перевозку грузов между Грузией и Российской Федерацией с помощью трех торговых коридоров.



Контракт, который был подписан 19 декабря, является частью достигнутого при посредничестве Швейцарии соглашения между Тбилиси и Москвой от 11 ноября 2009 года, которое предусматривает создание комплексной, современной системы наблюдения и аудита передвижения грузов по оккупированной Абхазии и Южной Осетии. Соглашение также предусматривает наем «нейтральной частной компании» для мониторинга передвижения грузов через три «торговых коридора». Два торговых коридора расположены в оккупированных регионах, а третий на пограничном КПП Верхний Ларс-Казбеги.



По информации МИД Грузии, контракт был оформлен между правительством Грузии и швейцарской компанией после последнего раунда переговоров, состоявшегося в Берне 19 декабря. Согласно той же информации, грузинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа, и в делегацию входили представители МИД, Министерства финансов, Министерства экономики и МВД Грузии.



Министерство иностранных дел также отмечает, что «для практической реализации» соглашения 2011 года необходимо, чтобы «российская сторона также подписала аналогичный контракт со швейцарской компанией, и, соответственно, чтобы стороны приступили к выполнению обязательств, взятых по контракту».



Механизм мониторинга



По условиям соглашения 2011 года, представители компании с целью мониторинга торговли должны были расположиться в начале и конце каждого из коридоров таким образом, чтобы они не были размещены непосредственно в оккупированных регионах.



В соответствии с документом, Грузия и Россия должны предоставлять Механизму таможенного администрирования и мониторинга данные о всех тех товарах, которые ввозятся или вывозятся из торговых коридоров.



Механизм таможенного администрирования и мониторинга объединяет два основных компонента – Систему обмена электронными данными (Electronic Data Exchange System, EDES) и Систему международного мониторинга (International Monitoring System, IMS).



Посредством Системы обмена электронными данными российские и грузинские таможенники будут предоставлять частной нейтральной компании информацию «о всех таможенных и торговых операциях».



Составным компонентом Системы обмена электронными данными (EDES) будет функция предоставления предварительной информации о грузах (advanced cargo information). Это специально созданная веб-поатформа, на которой будет происходить предварительный сбор информации о перевозимых грузах, что облегчит частной компании процесс управления риском. То есть, на этой электронной платформе, к которой доступ будет иметь частная компания, информация будет собираться перед тем, как груз появится на платформе торгового коридора.



Одним из элементов Системы международного мониторинга является то, чтобы «на каждый торговый груз, который ввозится в заранее определенный торговый коридор через терминал, была бы установлена электронная печать и использовала система GPS/GPRS слежения за грузами.