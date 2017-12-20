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Грузия в Стратегии национальной безопасности США
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Дек.'17 / 16:27

Новая Стратегия национальной безопасности США, которая была опубликована 18 декабря, вторжение России в Грузию в 2008 году упоминает в числе агрессивных действий Москвы, которые США считают вызовами.

«Вторгшись в Грузию и Украину, Россия показала, что готова нарушить суверенитет стран региона», - говорится в документе, в котором также подчеркивается, что Москва «продолжает запугивать своих соседей содержащим угрозу поведением, как усиление ядерного потенциала и развертывание наступательных вооружений».

Вторжение в Грузию приводится, как пример более широкого нарратива Стратегии национальной безопасности, согласно которому, Россия, как «ревизионистская» сила, противостоит Соединенным Штатам и стремится к установлению сфер влияния вблизи со своими границами.

Согласно документу, «Россия предпринимает разрушительные меры, чтобы ослабить надежность верности Америки к Европе, подорвать почву трансатлантическому единству и ослабить европейские институты и правительства»; Кроме того, согласно документу, «с помощью модернизированных форм разрушительной тактики, Россия вмешивается во внутренние политические дела стран в масштабах мира».

О действиях России против Грузии также идет речь в «Законе о сопротивлении враждебно настроенным к Америке странам с помощью санкций», который был подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года.
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