Президента призывают наложить вето на поправки к Закону «О вещании»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 18 декабря встретился с представителями гражданского сектора и частных вещательных компаний, а также провел консультации с руководством Общественного вещателя Грузии (ОВГ) и выслушал их позиции в отношении спорных изменений, инициированных к Закону «О вещании».



Представители частных телекомпаний и неправительственные организации выражают протест против принятого в двух слушаниях Парламентом Грузии пакета законодательных изменений, который расширяет полномочия Общественного вещателя.



Разногласия в пакете законодательных поправок вызывают следующие новшества:

Общественный вещатель больше не будет обязан выполнять процедуры по закупке или изготовлении медиапродукции в соответствии с Законом «О государственных закупках». В результате, вещателю больше не придется объявлять публичные тендеры и выбирать поставщиков путем конкуренции.

Общественный вещатель будет иметь возможность размещать коммерческую рекламу не только во время трансляции спортивных и и международных мероприятий, как это было ранее, но и в любое другое время, за исключением выходных дней и «наилучшего времени» по будням (19:00 - 24:00 чч). Увеличивается допустимая продолжительность коммерческой рекламы (от 30 минут до 60 минут в течение суток). Разрешается спонсорство развлекательных программ и сериалов. Сокращается бесплатное эфирное время, выделяемое для социальной рекламы (с обязательных 180 секунд до 90 секунд в течение каждый трех часов).

Общественный вещатель, ежегодное бюджетное финансирование которого составляет 0,14% ВВП, а в бюджете будущего года для него будут выделено 52,5 млн лари, больше не будет обязан возвращать оставшиеся к концу года средства в Государственный бюджет. Он также получает право использовать бюджетные средства для финансирования любых начинающих предприятий (стартапов).

Параллельно с освобождением Общественного вещателя от различных обязательств, ограничиваются полномочия его Попечительского совета. В частности, совет уже не сможет изменить структуру вещателя без согласия директора.

По заявлению представителей частных телекомпаний и неправительственных организаций, эти изменения «нанесут удар» по частным вещателям, доходы которых в существенной мере определяется суммами, полученными от размещения коммерческой рекламы. Они также акцентируют внимание на ослаблении подотчетности ОВГ и угрозе коррупции.



В свою очередь, необходимость расширения полномочий ОВГ руководство вещателя связывает с повышением эффективности и конкурентоспособности вещателя, мобилизации ресурсов для строительства нового здания и необходимостью финансовой мотивации сотрудников.



На встрече с Гиоргием Маргвелашвили представители частных телекомпаний и НПО призвали президента наложить вето на законодательные поправки. Представители парламентской оппозиции также разделили их требования.



Депутат Парламента, представитель Единого национального движения Роман Гоциридзе выразил надежду, что президент наложит вето на законопроект, поскольку «он препятствует развитию свободных СМИ в Грузии».



Представитель Европейской Грузии Серго Ратиани также говорил о необходимости использования вето со стороны президента и выделил три проблемных вопроса, в том числе, «ограничение рекламного рынка для свободных СМИ», «коррупцию и протекционизм» и «сокращение полномочий Попечительского совета».



В Администрации президента пока ничего не говорят о возможности применения вето. По завершении встречи Маргвелашвили с представителями СМИ политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе заявила, что «очень важно, чтобы мы, с одной стороны, содействовали существованию Общественного вещателя, чтобы он мог предоставлять объективную информацию обществу, и, в то же время, мы должны сделать все для того, чтобы не пострадали плюралистические медиа, когда мы говорим о доступе к некоторым ресурсам».



Примечательно, что противники расширения полномочий Общественного вещателя есть и в рядах правящей команды. Обсуждая законопроект во втором слушании, ведущий парламентский комитет – Комитет отраслевой экономики и экономической политики не поддержал пакет поправок, однако на пленарном заседании 14 декабря пакет все же был утвержден во втором слушании 85 голосами против 6.



Принятие пакета законодательных изменений в третьем слушании планируется до конца текущей недели.