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Грузия и Беларусь подписали Соглашение об обмене секретной информацией
Civil Georgia, Tbilisi / 18 Дек.'17 / 19:43

Начальник Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури, который с официальным визитом находится в Минске, встретился со своим белорусским коллегой Валерием Вакульчиком.

Гомелаури и Вакульчик подписали Соглашение «об обмене информацией и взаимной защите между Грузией и Республикой Беларусь».

По информации Службы государственной безопасности Грузии, подписание соглашения ставит своей целью установление правовых норм, регулирующих взаимную защиту секретной информации, созданной и обмененной в процессе сотрудничества между сторонами.

«Будет создана прочная правовая база для обмена секретной информацией между двумя странами, как с точки зрения обеспечения безопасности и правоохранительной деятельности, также и в сфере внешних отношений и в других областях», - говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

Комитет государственной безопасности Беларуси также распространил пресс-релиз, согласно которому, документ создаст «правовую основу для передачи и взаимной защиты государственных секретов Республики Беларусь и Грузии в ходе двустороннего сотрудничества государственных органов и организаций обоих государств».

По информации Службы госбезопасности Грузии, Грузия подписала аналогичные соглашения с «20 государствами-членами НАТО и ЕС и США».
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О Сивил Джорджия
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