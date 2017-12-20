Грузия и Беларусь подписали Соглашение об обмене секретной информацией

Начальник Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури, который с официальным визитом находится в Минске, встретился со своим белорусским коллегой Валерием Вакульчиком.



Гомелаури и Вакульчик подписали Соглашение «об обмене информацией и взаимной защите между Грузией и Республикой Беларусь».



По информации Службы государственной безопасности Грузии, подписание соглашения ставит своей целью установление правовых норм, регулирующих взаимную защиту секретной информации, созданной и обмененной в процессе сотрудничества между сторонами.



«Будет создана прочная правовая база для обмена секретной информацией между двумя странами, как с точки зрения обеспечения безопасности и правоохранительной деятельности, также и в сфере внешних отношений и в других областях», - говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.



Комитет государственной безопасности Беларуси также распространил пресс-релиз, согласно которому, документ создаст «правовую основу для передачи и взаимной защиты государственных секретов Республики Беларусь и Грузии в ходе двустороннего сотрудничества государственных органов и организаций обоих государств».



По информации Службы госбезопасности Грузии, Грузия подписала аналогичные соглашения с «20 государствами-членами НАТО и ЕС и США».