О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 16:51 - 20 Дек.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
В Сирии был убит гражданин Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 18 Дек.'17 / 19:16

Уроженец Панкисского Ущелья Грузии Георгий Маргошвили (тот же Фейзулла Куштанашвили и Салахуддин Шишани) был убит в Сирии, - сообщает общинное радио Панкисского ущелья WAY 18 декабря.

Как сообщается, 39-летний житель села Дуиси Георгий Маргошвили в конце августа 2012 года участвовал в операции в Лапанкури, когда группа бойцов противостояла силам безопасности Грузии.

По данным журнала Long War Journal, Маргошвили (Салахуддин Шишани) был убит «на севере Хамы». В этой местности в последнее время происходили интенсивные столкновения между сирийскими правительственными силами и повстанцами.

Журнал также пишет, что Маргошвили возглавлял небольшую группу северокавказских и сирийских бойцов «Jaysh Usrah».

«До создания этой группы, он был лидером сирийского отделения Кавказского эмирата. Это отделение создали Шишани и его бывший заместитель Абдул Карим Крымский в июле 2015 года после того, как отделились от группы «Jaish-al-Makhazinrin Val-Ansar». Кавказский эмират по-прежнему существует в Сирии, но после ухода Салахуддина он стал малочисленным и разделенным на несколько частей», - говорится в докладе Фонда США по защите демократических стран.

С 2012 года по сей день в Сирии погибли, как минимум, 26 уроженцев Панкисского ущелья.

По информации Службы госбезопасности Грузии, по состоянию на март 2016 года, в Сирии и Ираке на стороне экстремистских групп воевали «до 50 граждан Грузии».
Последние новости
20 Дек.'17 16:51
Цхинвальские власти приняли бюджет на 2018 г.
85,6% бюджета региона будут финансироваться из России.
20 Дек.'17 14:54
К президентским выборам в РФ в Южной Осетии будут открыты девять избирательных участков
Анатолий Бибилов и Марат Кулахметов провели встречу, на которой обсудили организационные детали запланированных выборов.
20 Дек.'17 13:07
Назначен новый руководитель Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
Эту должность занял датский дипломат Эрик Хёг.
20 Дек.'17 12:48
Тбилиси подписал контракт о мониторинге торговли между Грузией и Россией
Компания SGS будет контролировать перевозку грузов по трем «торговым коридорам», в том числе, через Абхазию и Цхинвальский регион.
19 Дек.'17 16:27
Грузия в Стратегии национальной безопасности США
Вторжение России в Грузию в 208 году документ упоминает среди агрессивных действий России, которые США считают вызовами.
19 Дек.'17 12:48
Глава Парламента Грузии встретился с руководством Польши в Варшаве
Председатель Парламента встретился с новым премьер-министром и председателями нижней и верхней палат парламента.
19 Дек.'17 12:29
Президента призывают наложить вето на поправки к Закону «О вещании»
Частные вещательные компании и НПО выступают против спорных законодательных изменений.
18 Дек.'17 19:43
Грузия и Беларусь подписали Соглашение об обмене секретной информацией
Руководитель Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури посещает Беларусь.
18 Дек.'17 19:16
В Сирии был убит гражданин Грузии
По распространившимся сообщениям, Георгий Маргошвили погиб в провинции Хама в боях против сил Ассада.
18 Дек.'17 18:22
В Парламенте будут созданы еще две фракции Грузинской мечты
Представители правящей партии опровергают сообщения СМИ, что эти изменения связаны с внутрипартийными разногласиями.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
18