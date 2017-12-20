В Сирии был убит гражданин Грузии

Уроженец Панкисского Ущелья Грузии Георгий Маргошвили (тот же Фейзулла Куштанашвили и Салахуддин Шишани) был убит в Сирии, - сообщает общинное радио Панкисского ущелья WAY 18 декабря.



Как сообщается, 39-летний житель села Дуиси Георгий Маргошвили в конце августа 2012 года участвовал в операции в Лапанкури, когда группа бойцов противостояла силам безопасности Грузии.



По данным журнала Long War Journal, Маргошвили (Салахуддин Шишани) был убит «на севере Хамы». В этой местности в последнее время происходили интенсивные столкновения между сирийскими правительственными силами и повстанцами.



Журнал также пишет, что Маргошвили возглавлял небольшую группу северокавказских и сирийских бойцов «Jaysh Usrah».



«До создания этой группы, он был лидером сирийского отделения Кавказского эмирата. Это отделение создали Шишани и его бывший заместитель Абдул Карим Крымский в июле 2015 года после того, как отделились от группы «Jaish-al-Makhazinrin Val-Ansar». Кавказский эмират по-прежнему существует в Сирии, но после ухода Салахуддина он стал малочисленным и разделенным на несколько частей», - говорится в докладе Фонда США по защите демократических стран.



С 2012 года по сей день в Сирии погибли, как минимум, 26 уроженцев Панкисского ущелья.



По информации Службы госбезопасности Грузии, по состоянию на март 2016 года, в Сирии и Ираке на стороне экстремистских групп воевали «до 50 граждан Грузии».