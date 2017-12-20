В Парламенте будут созданы еще две фракции Грузинской мечты

В парламентском большинства Грузинской мечты будут созданы еще две фракций, в результате чего, количество фракций правящей партии возрастет до восьми, -заявил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе, который говорил по этому вопросу 16 декабря, отметил, что консультации о создании дополнительно еще двух фракций начались во время осенней сессии Парламента, а решение Бюро Парламента примет до конца 2017 года. Он также опроверг предположения о том, что это изменение связаны с внутренними разногласиями в правящей партии и добавил, что такое изменение сделает управление парламентского большинства более эффективным.



Информация о том, что парламентское большинство планирует создать дополнительные фракции путем разделения фракции «Грузинской мечты», состоящей из 86 членов, распространилась в СМИ 15 декабря. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что в парламентском большинстве будут созданы еще две фракции и что это произойдет «путем консультаций».



Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что две дополнительные фракции в парламентском большинстве будут созданы «с целью улучшения координации, эффективности и управления рабочим процессом». «Это даст нам возможность, чтобы координация между политическими группами внутри парламентского большинства и правящей партии была бы более гибкой и мобильной», - заявил Талаквадзе.



Талаквадзе рассказал об изменениях и 16 декабря и подтвердил распространенную ранее информацию о том, что новые фракции возглавят мажоритарные депутаты Бидзина Гегидзе и Гоча Энукидзе.



СМИ также сообщили, что решение о разделении фракции «Грузинская мечта» на три группы связано со спором между премьер-министром Георгием Квирикашвили и певцом Георгием Гачечиладзе.



Гачечиладзе, который является близким другом Бидзины Гегидзе, 12 декабря созвал пресс-конференцию вместе с адвокатами компании Citroen Грузии (владельцем и управляющим которой является зять Гачечиладзе), на которой обвинил власти в предоставлении льготных условий компаниям, связанным с бывшим министром спорта Тариэлом Хечикашвили, которые занимаются торговлей и обслуживанием автомобилей.



Однако Гачечиладзе исключил участие премьера Квирикашвили в этом и отметил, что он чист как кристалл, и этим пользуются и пытаются «очернить его честность».



Премьер-министра ответил на это заявление на следующий день и сказал, что Гачечиладзе «абсолютно необоснованно нанес личные оскорбления тем людям и членам команды, руководителем которой являюсь я». Он призвал Гачечиладзе обратиться в Агентство конкуренции или Суд.



«Для меня неприемлемо, что члена моей команды ругают, а меня хвалят, не нужна такая похвала и пусть возьмет свои слова обратно», - заявил премьер-министр и добавил, что «если суд подтвердит, что правительство в чем-то ошиблось, я готов взять на себя любую ответственность, в том числе, даже покинуть свою должность».



Бидзина Гегидзе и Гоча Энукидзе также отвергли утверждения о том, что эти два события связаны друг с другом. По словам Гегидзе, это просто совпадение; Энукидзе же связал это решение с необходимостью большей координацией между управлением и депутатами.



Парламентское большинство Грузинской мечты, состоящее из 116 депутатов, объединяет шесть фракций. Фракции «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта - Промышленники» были созданы 18 ноября 2016 года, на первом заседании нового Парламента. Фракции «Грузинская мечта - Консерваторы», «Грузинская мечта - Социал-демократы» и «Грузинская мечта для регионального развития» были сформированы позже, 26 декабря. Шестая фракция «Грузинская мечта – Зеленые» была создана 23 января.



Парламентская фракция состоит, как минимум, из шести депутатов, которые в результате этого объединения пользуются определенными льготами, в том числе, местом и голосом в парламентском Бюро, гарантированными местами в комитетах, следственных, специальных комиссиях и парламентских делегациях, а также, для них выделяется дополнительное время во время дебатов и обсуждений в Парламенте.