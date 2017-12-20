В апреле 2018 г. пройдут промежуточные парламентские выборы

В апреле 2018 года в Ванском и Хонском мажоритарном округе пройдут промежуточные парламентские выборы. Точную дату выборов определит Центральная избирательная комиссия не позднее, чем за два месяца до выборов.



Депутатский мандат стал вакантным после того, как 16 декабря стало известно, что Григол Лилуашвили, мажоритарный депутат от Вани и Хони был назначен заместителем начальника Службы государственной безопасности. Лилуашвили, который был представлен в этот мажоритарный округ правящей партией, депутатские полномочия осуществлял с ноября 2016 года и возглавлял парламентский Комитет региональной политики и самоуправления.



В Парламенте Грузии, состоящем из 150 человек, 73 места предназначены для мажоритарных депутатов, и чтобы получить мажоритарный мандат, кандидаты должны преодолеть 50%-ый барьер. Остальные 77 мандатов распределяются среди депутатов, избираемых по пропорциональной системе.



Последние парламентские выборы состоялись 8 октября 2016 года. Следующие парламентские выборы пройдут в 2020 году - по мажоритарной и пропорциональной системам, а с 2024 года выборы будут проходить только пропорциональной системе.