Депутаты поддерживают инициативу обязательных квот в отношении женщин



Конференция "Грузия - ради достижения равного участия", 12 декабря, 2017. Фото: parliament.ge

Депутаты трех парламентских партий, в том числе, Грузинской мечты - Демократической Грузии, Европейской Грузии и Единого национального движения выразили поддержку законодательной инициативе, которая предусматривает введение обязательных квот для женщин и служит увеличению числа женщин-членов в Парламенте и Сакребуло.



Вопрос об обязательных квотах депутаты обсудили на конференции, которая состоялась 12 декабря в Тбилиси. Конференция была организована парламентским Советом по гендерному равенству и при поддержке ПРООН в Грузии.



Депутат от Грузинской мечты Эка Беселия заявила на конференции, что этот законопроект является «своевременным» и имеет «хорошую цель». «Может быть, мы немного и опоздали потому, что было бы лучше принять такое решение раньше, но мы можем исправить это сейчас и принять это решение очень скоро в Парламенте», - заявила Беселия, добавив, что принятие законопроекта планируется на раннюю весну.



Лидер парламентского большинства Грузинской мечты Арчил Талаквадзе также приветствовал законопроект и отметил, что «в этом году парламентское большинство возьмет на себя сильное лидерство для того, чтобы механизм квотирования был утвержден и принят убедительно». «Мы считаем, что механизм квотирования в среднесрочной перспективе является наилучшим решением для того, чтобы увеличить участие женщин в Парламенте, Сакребуло и политике», - добавил он.



Представитель Единого национального движения Тина Бокучава также выразила поддержку в отношении этой инициативы и отметила, что обязательные квоты следует принять как «временную норму». По ее словам, «фракция, все мы, кто находимся в Парламенте, по нашему глубокому убеждению, большинство из нас, если не все, поддержат закон об обязательных квотах».



«Конечно, было бы лучше, что это затронуло и мажоритарную систему ... но лучше принять то, о чем мы говорим сегодня, чем вообще ничего», - заявила она.



Элене Хоштария от Европейской Грузии заявила, что лично она против женских квот. «Я считаю, что в идеальной ситуации нам квотирование не потребовалось бы. Идеологически и психологически меня немного удручает, но я не буду обобщать такое отношение, так как понимаю, что в какой-то момент это может быть необходимо, и поэтому, и я, и наша партия сегодня очень активно и серьезно рассматриваем эту возможность», - заявила она.



«Нам нужно подумать о других мерах для того, чтобы поощрять женское участие в политической жизни. Лучшим средством для этого может стать обязательное гендерное квотирование», - заявил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, и добавил, что в результате принятия законопроекта представительство женщин в Парламенте увеличиться с существующих 15%, как минимум, до 25%.



«Конечно, наша задача и самоцель не заключаются в уравнении женщин и мужчин в Парламенте, главная цель - добиться окончательного результата, и этот окончательный результат должен заключаться в достижении равных возможностей для мужчин и женщин в развитии и самореализации, в целом, в общественной жизни, социальной жизни», - заявил он.



Депутат Ада Маршания от «Альянса патриотов», которая также присутствовавшая на конференции, заявила, что ее фракция также поддержит законопроект.



Контекст



Законопроект, который был разработан Рабочей группой по участию женщин в политике и был представлен Парламенту с подписями 37 000 граждан, предусматривает внесение изменений в Избирательный кодекс. Согласно законопроекту, при представлении партийных списков к парламентским выборам и выборам местного самоуправления, партии и блоки будут обязаны обеспечить, чтобы в их списках каждым вторым кандидатом был кандидат другого пола. Кроме того, согласно этой инициативе, в случае досрочного прекращения депутатского мандата члену Парламента или Сакребуло, избранного по пропорциональным правилам, его место займет следующий в списке кандидат того же пола.



Инициативу об обязательном квотировании для женщин 5 октября поддержал парламентский Комитет по юридическим вопросам. До этого инициатива была одобрена Комитетами по правам человека и региональному развитию. Теперь законопроект должен быть представлен в Бюро Парламента, которое примет решение о его вынесении на голосование на пленарном заседании Парламента.



В случае принятия законопроекта, в Парламенте следующего созыва половину из 77 депутатов, избранных по пропорциональным спискам, будут составлять женщины. А с 2024 года, когда страна перейдет полностью на пропорциональную избирательную систему, их число возрастет как минимум до 75.



Инициативы по введению обязательных квот для женщин обсуждались в предыдущем Парламенте. Законодательная инициатива, разработанная НПО, работающими по вопросам прав женщин, требовала введения 50%-ой квоты для женщин. А согласно законопроекту, разработанному группой депутатов Грузинской мечты, каждый третий кандидат в партийном списке должен был быть представителем другого пола.



Часть депутатов поддержала идею обязательных квот для женщин, но в конечном итоге обсуждение гендерных квот не выходило за рамки комитетских слушаний.



В настоящее время законодательство Грузии предусматривает финансовое стимулирование для партий, которые введут больше женщин в свои партийные списки. Однако правозащитные организации заявляют, что финансовое поощрение не смогло урегулировать проблему недостаточного представительства женщин в Парламенте.



В Парламенте девятого созыва, который был избран в октябре 2016 года, среди 150 депутатов представлены 23 женщины.