США признают Иерусалим столицей Израиля Civil Georgia, Tbilisi / 12 Дек.'17 / 13:46





Иерусалим. Фото: nationalgeographic.com Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года сделал историческое заявление о признании Иерусалима столицей государства Израиль. Саба Пипия, доктор права Тбилисского государственного университета, говорит о решении президента Трампа и его возможных последствиях для Грузии.



Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года сделал историческое заявление о признании Иерусалима столицей государства Израиль. Этим заявлением он определенным образом завершил дебаты о вступлении в силу Закон «О Посольстве в Иерусалиме», принятого Конгрессом США в 1995 году.



Закон о Посольстве в Иерусалиме, который был принят Конгрессом США двухпартийным большинством, признает единый Иерусалим столицей Израиля и обязывает федеральное правительство перенести Посольство США в Иерусалим. Однако закон содержит положение т.н. «президентского исключения» (Presidential waiver), согласно которому, президент имеет право отсрочить исполнение этого закона на шесть месяцев и каждый раз по истечении этого срока вновь отсрочить его исполнение на следующие шесть месяцев. Прошло уже 23 года, как президенты США - Клинтон, Буш и Обама использовали это полномочие и указывали на интересы государства, когда воздерживались от признания Иерусалима столицей Израиля и перенесения Посольства США в этот город, но Дональд Трамп отошел от традиции этих лет и, хотя формально он все же отложил исполнение этого закона на следующие шесть месяцев, поскольку процедуры перенесения посольства требовали этого, фактически, он прямо признал Иерусалим столицей Израиля и назвал это подтверждением существующего положения дел. Он также открыто заявил, что США приступят к работам по перенесению посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В то же время, Трамп впервые за время своего президентства поддержал план урегулирования арабо-израильского конфликта по формуле - «Два государства для двух народов» (two-state solution), согласно которому, палестинское правление должно быть сформировано в качестве суверенного государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Однако, говоря о плане «Два государства для двух народов», Трамп добавил, что Америка поддержит этот план, если он будет согласован обеими сторонами.



Выступление Трампа еще раз подтверждает существующую политику США в отношении Израиля. Например, он несколько раз упоминал конфликт между Израилем и палестинцами (а не Палестиной), чем вновь подчеркнул, что США не рассматривают Палестину, как государство, в отличие от ООН, Генеральная Ассамблея которой повысила статус Палестины в 2012 году от «наблюдателя» до «государства - не являющегося членом». Кроме Израиля, только США и Канада были теми крупными государствами, которые выступали против принятия этой резолюции.



Аргументация Трампа интересна как с политической, так и с правовой точки зрения. В первую очередь, президент отметил, что до сих пор Закон «о Посольстве в Иерусалиме» не вступал в силу потому, что его предшественники верили, что это содействует мирному процессу, но поскольку мирное урегулирование арабо-израильского конфликта и сегодня кажется долгосрочной перспективой, Трамп заключает, что это более не может служить основой для отсрочки решения. В то же время он считает, что Израиль, как суверенное государство, имеет право определить собственную столицу. Он также указал на существование еврейских корней в Иерусалиме на протяжении веков: по заявлению Трампа, Иерусалим является не только сердцем трех мировых религий, но в то же время он является центром одной из самых успешных демократий (Израиля).



Это заявление вызвало отклики в масштабах всего мира. Палестинская администрация объявила три дня «гнева», а исламистская группировка «Хамас» призвала арабов прекратить мирные протесты и возобновить движение вооруженного сопротивления, которая может превратиться в т.н. «третью интифаду». Эти заявления уже принесли результат. Во время столкновений в Иерусалиме и на Западном берегу в течение трех дней погибли два палестинца, и пострадали десятки протестующих и представителей израильских правоохранительных органов. Из сектора Газа были выпущены ракеты по направлению израильских городов, которые были нейтрализованы силами обороны Израиля, а также были нанесены ответные удары по военным целям в секторе газа. Помимо Палестины, протесты проходят в Турции, Пакистане и других странах мусульманского мира. Заявление президента США уже осудили Турция, Россия, Иордания, Саудовская Аравия и другие государства. От Трампа отмежевались также европейские союзники США - Франция, Германия и Великобритания. Параллельно с этим, Чехия была первой страной, которая также выразила желание перенести посольство в Иерусалим, но с оговоркой, что только Западный Иерусалим будет считаться столицей Израиля. Вскоре к США и Чехии присоединились также и Филиппины.



Что означает признание Трампа с точки зрения международного права?



Восточный Иерусалим (который охватывает старую часть города, где расположены священные места) рассматривается палестинцами в качестве будущей столицы своего государства, но, фактически, эта территория оккупирована Израилем в результате «Шестидневной войны» 1967 года, а с 1980 года (когда израильский парламент принял основной (конституционный) закон, объявляющий Иерусалим столицей Израиля, аннексирован в одностороннем порядке. Эти действия Израиля не были признаны до сих пор ни ООН, ни каким-либо другим государством. Напротив, резолюции Совета безопасности ООН, также как и решение Международного суда указывают, что аннексия Восточного Иерусалима является незаконной и не имеет правовых последствий, поскольку действие Израиля является недействительным согласно международному праву.



Принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ действительно является императивной нормой международного права, отклонение от которой является недопустимым. Кроме того, по международному праву запрещено получение прав на территорию с применением силы. Все действия Израиля по объединению западной и восточной частей Иерусалима и его интеграции в качестве территории Израиля (например, создание еврейских поселений в восточной части, возведение барьеров безопасности или даже прокладывание трамвайной линии, проходящий через обе части города) вызывает острую реакцию как со стороны палестинцев, так и со стороны международного сообщества.



С признанием Иерусалима частью Израиля полностью меняется принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ в международном праве, так как Восточный Иерусалим рассматривается международным сообществом как территория будущего палестинского государства. Однако для справедливости следует отметить, что Восточный Иерусалим первоначально, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла т.н. «План разделения» Палестины, не рассматривался ни в качестве части арабской и ни еврейской территории, но вскоре Восточный Иерусалим был оккупирован Иорданией, правление которой было заменено Израилем в 1967 году в результате оборонительной войны. Подход ООН и международного сообщества меняется именно с 1967 года, когда во всех резолюциях или заявлениях Восточный Иерусалим рассматриваются как палестинская (арабская) территория и все односторонние действия Израиля, направленные на аннексию этой территории объявляются незаконными. А признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США ставит своей целью легитимацию именно таких действий. Примечательно, что в прошлом США уже предпринимали аналогичные действия в отношении Косово, когда одностороннее провозглашение независимости Косово пирзнали законным и объяснили это sui generis характером этой территориальной единицы (Косово). Это было грубым нарушением принципа территориальной целостности, поскольку, согласно международному праву, ни одно государство или другие международные субъекты не имели право на односторонний пересмотр границ Сербии без ее согласия, какими беспрецедентными и исключительными не были бы события, которые обусловили отделение Косово.



Интересной была также реакция Российской Федерации, которая сразу же выразила озабоченность в связи с заявлением Трампа, и вновь подчеркнула, что Иерусалим следует рассматривать только как территорию палестинского государства. Это тогда, когда сама Россия нарушила принцип территориальной целостности и недопущения аннексии, когда территорию Украины (Крым) сначала признала независимым государством, а затем в результате одностороннего акта присоединила к себе в качестве собственной территории. Кроме того, Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что также абсолютно не соответствует принципу территориальной целостности и неприкосновенности границ. Это действие России еще раз указывает на подход двойных стандартов, которому следует эта страна уже на протяжении десятилетий (если не веков).



Какую позицию может занять Грузия?



Во второй же день после заявления Трампа в Парламенте Грузии прозвучали призывы, чтобы и Грузия признала Иерусалим столицей Израиля. Однако в официальном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел, ничего не говорится о позиции Грузии. Оно только указывает, что Грузия Грузия будет наблюдать за дальнейшим развитием событий и продолжит консультации с партнерами по этому вопросу.



США являются стратегическим партнером Грузии и, в то же время, у Грузии есть тесные дружеские отношения с государством Израиль, что неоднократно подтверждалось визитами на высоком уровне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже призвал все государства, которые хотят урегулирования арабо-израильскомго конфликта, последовать примеру Америки и признать Иерусалим столицей Израиля. Интересно, сколько государств ответят на этот призыв и будет ли в их числе Грузия.



Признание Грузией Иерусалима столицей Израиля маловероятно, так как это еще в 90-ые года Грузия признала государственность, объявленную в одностороннем порядке Организации освобождения Палестины, а также Грузия поддержала резолюцию ООН о повышении статуса Палестины, после чего ежегодно растет количество тех арабских государств, которые поддерживают Грузию в рамках ГА ООН при принятии Резолюции о достойном возвращении ВПЛ в Абхазию и Южную Осетию. Соответственно, Грузия, которая может бороться с российской оккупацией только дипломатическими средствами и для которой важна поддержка государств-членов ООН, маловероятно, что пойдет на такой шаг, в результате которого может лишиться такой поддержки.



Кроме того, основания, по которым Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, весьма противоречивы в контексте международного права и политики. Следовательно, если Грузия согласится с этим признанием, это будет означать, что Грузия также соглашается на отклонение от принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ со ссылкой на «существующую реальность», что представляет собой довольно серьезную угрозу, поскольку оно также может косвенно означать легитимизацию «существующей реальности» в сепаратистских регионах Грузии.



Примечательно, что это не будет первым случаем, когда Грузия не разделяет напрямую принципиального решения Соединенных Штатов: например, в 2008 году Грузия открыто объявила, что не признает независимость Косово, объявленную в одностороннем порядке, так же как и в 2012 году Грузия поддержала резолюцию по повышению Палестинского статута, против которой выступали США. С другой стороны, Израиль наверно также не будет категоричным по отношению к Грузии (и другим государствам) с точки зрения признания Иерусалима в качестве столицы Израиля, поскольку он должен понимать, что такое признание может нанести ущерб государственным интересам Грузии. Такая сдержанность для Израиля не является чуждым; Например, он всегда воздерживается от поддержки вышеупомянутой резолюции по ВПЛ, поскольку у него самого есть проблемы с точки зрения возвращения палестинских беженцев. Tweet На эту же тему МИД Грузии прокомментировал события вокруг Иерусалима

Квирикашвили упрекает депутата за открытое письмо об Иерусалиме