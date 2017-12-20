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Парламент поддержал структурную реорганизацию правительства
Civil Georgia, Tbilisi / 7 Дек.'17 / 20:26


Парламент поддержал структурную реорганизацию правительства, 7 декабря, 2017. Фото: parliament.ge

Парламент Грузии 7 декабря утвердил пакет законодательных изменений, инициированный правительством, который предусматривает слияние и реорганизацию нескольких министерств и силовых ведомств.

Согласно поправкам, Министерство энергетики присоединяется к Министерству экономики и устойчивого развития, а Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов будет разделено. Компонент управления природными ресурсами последнего будет передан Министерству экономики, и природоохранное направление будет передано в компетенцию Министерства сельского хозяйства. В результате, новое министерство будет называться Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Аналогично Министерству окружающей среды и природных ресурсов, Министерство спорта и по делам молодежи также будет разделено. Вопросы молодежи будут переданы в компетенцию Министерства образования и науки. Компонент спорта войдет в сферу управления Министерства культуры и охраны памятников, а новое ведомство будет называться Министерством культуры и спорта.

Законодательные поправки также затрагивают и силовые структуры. В результате слияния Агентства по управлению ЧС при МВД и Совета государственной безопасности и управлению кризисами при премьер-министре будет создана Служба по управлению чрезвычайными ситуациями в подчинении главы правительства. Первоначальный план предусматривал также слияние Службы государственной безопасности и Службы разведки, но из-за различий мнений внутри правящей команды, оппозиции и гражданском секторе, правительство отозвало назад соответствующие законопроекты.

Парламент обсудил пакет законодательных поправок на внеочередном пленарном заседании 6-7 декабря в ускоренном порядке. Парламентская оппозиция не поддержала представленный правительством пакет законодательных поправок. Причиной этого было названо то, что правительство представило проект структурной реорганизации без плана кадровой и бюджетной оптимизации. На обсуждении законодательных поправок со стороны оппозиции присутствовали только депутаты Европейской Грузии и Альянса патриотов, но они не участвовали в голосовании. Депутаты Национального движения не присутствовали на заседании.

Некоторые компоненты плана структурной реорганизации правительства критиковали также и представители правящей команды. Критика в основном касалась упразднения Министерства окружающей среды и природных ресурсов.

Процесс структурной реорганизации правительства не ограничивается сегодняшними законодательными изменениями. Согласно плану, представленному премьер-министром Квирикашвили 13 ноября, Аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции будет присоединен к Министерству иностранных дел, что будет утверждено соответствующим правовым актом правительства Грузии.

В итоге, в результате поправок вместо 16 министерств и двух аппаратов государственных министров в правительстве Грузии останется 13 министерств и Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Создание новых министерств в рамках структурной реорганизации, а также кадровые перестановки, произведенные премьер-министром несколько недель назад, обусловливают необходимость объявления доверия новому составу правительства со стороны Парламента, что произойдет в течение ближайших нескольких недель.

К концу года Парламент Грузии также утвердит Государственный бюджет страны на 2018 год, в проекте которого новая структура правительства уже отражена.

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