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НПО о предвыборной среде: «Доминирующее положение правящей партии было очевидным»
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Окт.'17 / 21:56

Три неправительственные организации – «Справедливые выборы» (ISFED), Ассоциация молодых юристов Грузии и «Международная прозрачность – Грузия» опубликовали совместную оценку предвыборной среды накануне запланированных на 21 октября местных выборов.

В совместном документе они акцентируют внимание на законодательные изменения, принятые без общественного согласия в предвыборный период, на фактах насилия и физического противостояния, политического преследования, злоупотребления административными ресурсами, незаконной агитации и дезинформации в социальных сетях, а также на нарушениях, обнаруженных во время формирования избирательной администрации и на вопросе финансировании политических партий.

«Предвыборный период проходил, в основном, в спокойной обстановке и активность политических партий была заметной», - заявляют НПО, но там же разъясняют, что «в масштабах всей страны было очевидно в доминантное положение правящей партии в период избирательной кампании, что выразилось также и в значительном дисбалансе с точки зрения партийных пожертвований и предвыборных расходов».

Говоря об изменениях, внесенных в Конституцию, а также в избирательное законодательство и законодательство самоуправления, неправительственные организации отмечают, что «по фундаментально важным вопросам решения со стороны власти принимались поспешно, без консенсуса и учета отличающихся позиций», что оценивается, как «попытка концентрации власти».

Три организации также отмечают, что «предвыборный период не имели место масштабные случаи насилия или физического противостояния», но там же подчеркивают необходимость проведения расследования в связи с нападением, произошедшим за два дня до выборов в селе Кызыладжло Марнеульского Муниципалитета, чтобы установить, кто и почему ранил из огнестрельного оружия нескольких членов и сторонников Грузинской мечты. «Независимо от того, имело ли данное преступление политический мотив, факты такой тяжести в предвыборный период вредны для избирательной среды», - заявляют НПО.

АМЮГ, ISFED и «Международная прозрачность – Грузия» отмечают, что «наряду с приближением дня выборов, участились случаи давления-угроз и запугивания по вероятному политическому признаку». Неправительственные организации указывают на десятки случаем увольнения с работы по предположительному политическому признаку и отмечают, что имели место факты давления на оппозиционных кандидатов и активистов. «В нескольких избирательных округах лица, зарегистрированные в качестве кандидатов, сняли свои кандидатуры в результате предполагаемого давления», - говорится в совместном заявлении трех организаций. НПО также отмечают, что «в некоторых случаях публичных служащих и педагогов попросили выполнить работы в пользу правящей партии».

Три организаций также говорят о ненадлежащем расследовании фактов давления-угроз и в качестве примера приводят информацию СМИ о сборе директорами детсадов списков сторонников Грузинской мечты. По заявлению НПО, «правоохранители не заинтересовались» этими сообщениями.

Особое внимание НПО уделяют «дисбалансу» между партиями с точки зрения получения пожертвований перед выборами. «С 1 июня по 1 октября полученные Грузинской мечтой пожертвования 12 раз превысили суммарные пожертвования всех квалифицированных субъектов», - говорится в совместной оценке. Организации также отмечают, что из 32 юридических лиц, которые сделали пожертвования на предвыборную кампанию, от 31 юридического лица пожертвования были переданы в пользу правящей партии.
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