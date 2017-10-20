Глава МИД Польши подтверждает поддержку европейских устремлений Грузии



Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, 19 октября, 2017. Фото: ИТД Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски 19-20 октября с двухдневным официальным визитом посетил Грузию, во время которого он встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.



В начале визита министр Ващиковский отдал дань памяти бывшего президента Польши Леха Качиньского и поднес венки к его монументу, который был установлен в Тбилиси после авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года.



После этого министр иностранных дел Польши встретился с президентом Гиоргием Маргвелашвили, где стороны обсудили ряд вопросов, включая интеграцию Грузии в ЕС и НАТО, политику России в отношении ее соседей и предстоящий саммит Восточного партнерства.



19 октября Ващиковский встретился также с премьер-министром Георгием Квирикашвили. По информации Администрации правительства Грузии, «стороны обсудили двустороннее сотрудничество по различным направлениям, вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, будущий саммит Восточного партнерства и текущие реформы в стране». Премьер-министр поблагодарил министра иностранных дел Польши за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



По сообщению МИД Польши, стороны также обсудили перспективы экономического сотрудничества, а также региональную и европейскую безопасность в контексте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН.



20 октября министр иностранных дел Польши встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. По информации МИД Грузии, в контексте сотрудничества между Грузией и Польшей, Джанелидзе дал позитивную оценку формату «Тбилисской концепции», которая служит углублению секторального сотрудничества обмену информацией между двумя странами. Примечательно, что второе заседание конференции прошло вчера в Тбилиси и оно было посвящено вопросам инфраструктуры.



Говоря о стремлении Грузии к Европейскому союзу на совместной пресс-конференции с Джанелидзе, министр иностранных дел Польши сказал, что Восточное партнерство должно привести Грузию и другие страны-партнеры к полному членству в ЕС. Он также добавил, что это пока что только приближает эти страны к ЕС, без перспективы полного членства в организации.



«Наша задача, таких стран, как Польша, полноправных членов ЕС, заключается в обеспечении модернизации и обновления программы «Восточного партнерства», чтобы предложить Грузии и другим странам Восточного партнерства перспективу полного членства в ЕС», - заявил он.



В рамках визита Ващиковски также принял участие в открытии нового здания Посольства Польши в Тбилиси, где он заявил, что это событие указывает на «новый этап структурных изменений в польском МИДе».

Новая восточная политика Польши



В интервью, которое было опубликовано во время визита Ващиковски на Южный Кавказ, министр иностранных дел Польши заявляет, что Польша будет активизировать внешнюю политику в регионе Южного Кавказа. По его словам, «Грузия является наиболее целенаправленной с точки зрения интеграции в европейские и евроатлантические структуры».



Ващиковски отметил, что «Польша, как одна из авторов концепции Восточного партнерства, особенно желает дальнейшего развития политики Восточного партнерства». По его словам, целью ноябрьского саммита Восточного партнерства должно быть то, чтобы «продемонстрировать, что процесс реформ, который осуществлен с Молдовой, Грузией и Украиной, а также другими партнерами, дает непосредственную пользу и еще больше приближает их к Европейскому союзу».



Он также отметил, что, несмотря на тот факт, что Восточное партнерство не подразумевало завершение с расширением, польская сторона всегда считала, что положения Договора ЕС, согласно которым, европейская страна имеет право подать заявку на членство, «несомненно, должно распространяться и на страны Восточного партнерства».



Что же касается России, министр иностранных дел Польши заявил, что ее политика содержит «неоимпериалистические элементы, ностальгическую тоску к Советскому Союзу», что стало очевидно «в 2008 году, в результате агрессии в отношении Грузии» и «это стало очевидно после оккупации Крыма и провоцирования конфликта в Донбассе».