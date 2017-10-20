Лидеры Грузии призывают общество к активному участию в местных выборах Civil Georgia, Tbilisi / 20 Окт.'17 / 11:10



За два дня до выборов местного самоуправления в Грузии лидеры страны – премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили выступили с заявлениями и призвали общество к активному участию в выборах.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили говорил о выборах на заседании правительства 19 октября.



Оценивая предвыборную среду, Квирикашвили отметил, что «все избирательные субъекты имели возможность проведения свободной, мирной избирательной кампании, что свидетельствует о том, что, в лице Грузинской мечты страной управляет политическая команда, для которой очень важно проведение свободных и демократических, конкурентоспособных выборов».



Глава правительства также выразил уверенность, что «эти выборы будут очередным подтверждением того, что в результате осуществленных в стране демократических реформ, изменений, проведение свободных и справедливых выборов стало обычной практикой».



Квирикашвили обратился к государственным ведомствам, политическим силам и обществу. «Проведем эти выборы таким образом, чтобы это было действительно еще одним шагом вперед в Грузии на пути укрепления истинно европейской демократии, чтобы раз и навсегда оставить в прошлом насильственные выборы и полностью забыть это слово, которое в прошлом называлось фальсифицированными, насильственными выборами», - заявил премьер-министр.



«Хочу призвать государственные ведомства, не дадим поводов никому, сказать хоть одно слово об использовании государственных ресурсов», - отметил Квирикашвили.



Он также обратился к правоохранительным структурам, предотвращать любые проявления насилия, «чтобы никому не дать повода сказать, что на эти выборы наведелан какая-нибудь тень».



К активному участию в местных выборах также призвал население и президент Георгий Маргвелашвили.



«Всего через два дня у нас – граждан Грузии будет еще одна возможность сделать важный шаг для углубления наших прав, усилить грузинскую демократию», - сказал президент.



«Призываю всех граждан, быть активными, пойти на избирательные участки, отдать свой гражданский долг и внести вклад в углубление демократии; Из ваших городов, сел, районов, примите активное участие в процессе формирования власти, сделайте шаг по направлению углубленного плюрализма и демократии», - заявил Георгий Маргвелашвили. Tweet