В Марнеульском муниципалитете произошло нападение на Избирательный штаб ГМ Civil Georgia, Tbilisi / 20 Окт.'17 / 14:36





Министр ВД Георгий Мгебришвили осматривает место нападения в селе Кызыладжло. Фото: facebook.com/miaofgeo/



За два дня до выборов в местное самоуправление, 19 октября было совершено нападение на Избирательный штаб Грузинской мечты в селе Кызыладжло в Марнеульского муниципалитета (Юго-восточная Грузия). Неустановленное лицо выстрелами из автоматического огнестрельного оружия ранило пять человек.



Согласно сообщениям средств массовой информации, кандидат от мажоритарного депутата Грузии, Джейхун Чойдаров, активный член Сакребуло Марнеули и два сторонника грузинской мечты находятся среди раненых. Атака произошла в 11:00. Четверо раненых все еще остаются в местной больнице, и один из них был выписан вчера вечером.



По сообщениям СМИ, среди пострадавших есть и кандидат в мажоритарные депутаты Грузинской мечты Джейхун Чойдаров, действующий член Марнеульского сакребуло, а также два сторонника Грузинской мечты. Нападение произошло в 11:00 ч. вечера. Четверо раненых до этого времени остаются в больнице, а одного выписали вчера вечером.



Вскоре после инцидента на место происшествия прибыл министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. Он сказал журналистам, что МВД приступило к интенсивному расследования и оперативным действиям.



Георгий Мгебришвили прокомментировал также и возможные мотивы преступления и призвал общественность, воздержаться от обсуждения этого дела в политическом контексте. «Политическая подоплеку, я бы попросил, чтобы мы сняли с этой темы. Несмотря на это, мы работаем над всеми версиями », - отметил министр внутренних дел.



Министр здравоохранения Давид Сергеенко также прибыл в Марнеули и ознакомился с состоянием здоровья раненых. По словам Сергеенко, двое из них получили легкие ранения. Состояние здоровья одного из раненых является серьезным, а еще одного раненого - средней тяжести. По словам министра, раненным провели соответствующие операции.



Председатель Межведомственной комиссии по справедливым и свободным выборам, министр юстиции Теа Цулукиани также прокомментировала произошедший инцидент.



«Никакой политизации этого вопроса не может быть только потому, что один из раненых имеет статус кандидата. Мы считаем, что нам следует подождать результатов расследования, не связывая эту тему с политикой», - сказал Цулукиани.



На нападение на Предвыборный штаб Грузинской мечты в Кызыладжло откликнулись также местные представители политических партий.



«Это лицо Грузинской мечты, что сегодня в Грузии происходят такие факты... На уровне сплетен знаем, что это может быть внутрипартийным противостоянием», - заявил представитель Европейской грузии, кандидат в мэры Марнеули Акмамед Имамкулиев.



«Политический [мотив] исключен. Может и есть внутрипартийное противостояние. Очень серьезный, ужасный факт. Мы ждем, что министр внутренних дел и правоохранительные органы дадут ответ, что случилось», - заявил депутат Парламента, представитель Единого национального движения депутат Азер Сулейманов.



Представители Грузинской мечты исключают внутрипартийную конфронтацию и призывают общественность, дождаться результатов расследования.



Своевременного расследования преступления требуют также и неправительственные организации.



«У нас есть ряд громких дел, как в избирательном контексте, так и не в избирательном контексте, по которым было начато расследование, которое проходило в течение нескольких месяцев, но затем дела были закрыты без конкретных результатов, или если продолжается следствие, у общества нет никакой информации о нем. Если эти выборы продолжат эту плохую традицию, естественно, это не отразится положительного на избирательную среду », - сказала председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили.



«Осуждаем всяческое насилие и считаем, что это очень проблематично. Очень важно своевременно расследовать этот факт, поскольку все это, естественно, влияет на предвыборную среду», - заявила исполнительный директор организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.



В связи с инцидентом в Кызыладжло министерство внутренних дел начало расследование по статье 117 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленный серьезный ущерб здоровью.



В связи с произошедшим в Кызыладжло фактом МВД начало следствие по статье 117 УКГ, которая касается умышленного нанесения тяжких повреждений здоровью. Tweet