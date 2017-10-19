Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси о вопросах управления городом



Мэрия Тбилиси

21 октября избиратели Грузии будут выбирать 2058 чоенов 64 сакребул и 64 мэров. Тбилиси, где зарегистрирована треть избирателей страны, изберет мэра столицы и Сакребуло из 50 членов.



Civil.ge продолжает информировать читателей о важных событиях в связи с местными выборами 2017 года. В рамках новой инциативы, Civil.ge ознакомит читателя с видением кандидатов в мэры Тбилиси относительно урегулирования существующих в столице проблем, которые касаются занятости, социальной помощи, охраны окружающей среды, транспорта и управления городом.



Civil.ge обратился с пятью вопросами к девяти кандидатам. На наши вопросы откликнулись 7 кандидатов, в том числе, Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение – Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Единое национальное движение), Георгий Гугава (Лейбористская партия), Тенгиз Шергелашвили (Движение строительства), Каха Каладзе (Грузинская мечта) и независимый кандидат Александр Элисашвили.



Вопрос: За несколько недель до выборов местного самоуправления НДИ США провел опрос общественного мнения, чтобы наряду с другими вопросами, выяснить отношение населения к местным властям. По результатам опроса, 78% респондентов в Тбилиси считает, что местные власти испытывают недостаток профессионалов. 68% говорит, что в местной власти распространена проблема непотизма, а на проблеме коррупции акцентирует внимание 47; опрошенных. Какие у вас имеются планы с точки зрения улучшения работы правительства города, городских служб и районных гамгеоба, в том числе, по законодательному и хозяйственному направлению.



Ниже предлагаем соображения кандидатов по транспортной политике:



№2 Элене Хоштария, Европейская Грузия



Фото: facebook.com/tbilisimayor/



В целом, в Мэрии и на более низком уровне нам нужны профессионалы, особенно необходимо укомплектовать урбанические службы профессионалами. Я намерена провести реформу в сфере связей с общественностью, чтобы сделать работу Мэрии более прозрачной. Также необходимо сократить количество таких служб, которые сегодня созданы искусственно.



Мы считаем, что при расходовании 5% -10% бюджета необходимо подключить население, которое само будет определять приоритеты. Для этого он должны быть активированы т.н. товарищества. Это будет содействовать прозрачности в расходовании бюджета и повысит ответственность граждан.



№3 Каха Кукава, Демократическое движение – Свободная Грузия



Фото: facebook.com/freegeorgia/



Конечно, в местном самоуправлении есть недостаток профессионализма, и есть элитарная коррупция, что является подтвержденным фактом, это аксиома и об этом открыто говорят уже все.



Выход есть в двух подходах: первый предполагает, что в целом следует заменить главных должностных лиц, т. е. заместителей мэра Тбилиси и руководителей городских служб. Вместо них должны прийти люди, которые не работали в правительстве города ни при Угулава и ни при Нармания.



Второй вопрос касается проведения открытых конкурсов. Прием кадров на службу местного самоуправления должен происходить по правилам открытого конкурса, что подразумевает, что в конкурсе решающим фактором должно быть не собеседование, а тестирование, что, естественно, является более объективной и прозрачной формой, а в исключительных случаях, когда будет проводиться собеседование со служащими местного самоуправления, все видеофайлы собеседования должны быть размещены в Интернете, чтобы население могло увидеть реальное лицо двоюродных братьев и сестер, которые получают в мэрии Тбилиси работу за счет профессионалов.



№5 Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Фото: facebook.com/pg/nacionalurimodzraoba/



Главное, чтобы в мэрии был построен правильный менеджмент. Сегодня многие люди просто оформлены в Мэрии и никогда не были на службе. Эта практика должна быть устранена.



Конечно, каждый человек, который выполняет работу, несмотря на политическую принадлежность, должен остаться и работать, но те люди, которых никто не видел на службе, должны идти.



Сократив бюрократические механизмы, я смогу сэкономить 100 миллионов лари в Мэрии, которые могут быть использованы для решения социальных вопросов. Такая же ситуация наблюдается и в городских службах районных администрациях. Эта проблема решаема.



№10 Георгий Гугава, Лейбористская партия



Фото: facebook.com/GiorgiGugavaOfficial/



Мэрия, городские службы, гамгеоба должны укомплектованы не по партийному признаку, а в соответствии с профессионализмом.



Я думаю, что бюрократию нужно сокращать. Структуры увеличены искусственно.



Должны быть объявлены открытые публичные конкурсы и вакансии должны быть укомплектованы профессиональными, добросовестными людьми. Неважно, какие убеждения и какие политические взгляды у них есть.



№20 Тенгиз Шергелашвили, Движение строительства



Фото: facebook.com/TengizShergelashviliOfficial/



В случае моего избрания, тбилисское самоуправление придет ближе к каждому гражданину.



Необходимо подготовить законодательную инициативу по формированию тбилисских районов в качестве самоуправления и об избирательности их гамгебели, и представить инициативу Парламенту Грузии. До реализации законодательных поправок, Тбилиси будет разделен на 25 единиц вместо сегодняшних 10, и каждый район будет иметь своего гамгебели. Благодаря этим изменениям бюрократия будет не только не увеличится, а сократиться в результате совершенствования системы управления, оптимальных структурных и кадровых изменений полностью во всей системе Мэрии.



Граждане смогут выяснять все вопросы, связанные с Мэрией, с помощью системы «одного окна», работающей при гамгеоба. Будет создан специальный веб-сайт, который позволит гражданину разместить информацию о конкретной проблеме (информация о поврежденной инфраструктуре, фотографии, видеоматериалы). Такая система обеспечит автоматическое исчисление периода решения проблемы и информирование общественности о шагах, предпринятых для ее решения. Будет задействована универсальная «горячая линия» для Тбилиси.

Бюджет Тбилиси станет реально программным и прозрачным. Будет создана постоянно обновляемая открытая база данных, с помощью которой жители Тбилиси четко увидят, как выполняются запланированные работы полностью в городе, на конкретной улице или в районе.



№41 Каха Каладзе, Грузинская мечта - Демократическая Грузия



Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/



Я знаю о настроениях, недовольстве и потребностях населения. Наша команда разработала такую систему управления городом, которая полностью построена с учетом этих потребностей и и направлена на максимальную прозрачность.



Городская Мэрия не является недоступной крепостью, где у граждан возникает дискомфорт в доступе и свободной коммуникации, а является пространством диалога и сотрудничества, где человек получает услуги не только по принципу одного окна, а и сам также участвует в управлении городом, планировании бюджета и т.д.



Мы собираемся изменить коренным образом все, что не работало за эти годы. Мы собираемся начать не с исправления старых проблем, а начнем с нового листа. Проблемы будут перекрыты всеми теми благами и новшествами, которые мы планируем.



Тбилиси принадлежит всем - это является исходной точкой для нас, и все мы должны работать с нашей позиции, с нашей компетенции для этого города. Я уверен, что мы сможем это сделать, и Тбилиси победит.



№42 Александр Элисашвили, независимый кандидат