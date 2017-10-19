Президент Грузии подписал конституционные поправки

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал Конституцию, принятую в новой редакции.



«Мне очень сложно подписать эту Конституцию. Тем не менее, из-за внутренних и внешних вызовов мы должны сделать все шаги, чтобы предотвратить причины возможной дестабилизации. Я, как глава государства, верховный главнокомандующий Вооруженных сил и гарант конституции, подписываю этот документ», - заявил Георгий Маргвелашвили на специальном брифинге 19 октября.



По словам президента, с самого начала работы над проектом Конституции «было ясно, что правящая команда готовилась к принятию однопартийной Конституции».



«Вот почему я был первым, кто говорил о перспективе принятия однопартийной Конституции и, соответственно, делал шаги. Я и моя команда на протяжении всего года, как внутри страны, так и за рубежом, говорили одну простую истину, что Конституция принадлежит всем, и мы пытались, чтобы страна приняла основанный на согласии документ», заявил президент, но, по его словам, «Парламент принял однопартийную Конституцию».



Парламент принял конституционные поправки 26 сентября в третьем слушании. 9 октября президент наложил вето на поправки, а парламентское большинство Грузинской мечты не приняло мотивированные замечания президента к проекту конституционных поправок, и утвердило первоначальную версию проекта 117 голосами.



Новая редакция Конституции войдет в силу после следующих президентских выборов.