НПО требуют подключения в процесс по подбору кандидатуры народного защитника Civil Georgia, Tbilisi / 19 Окт.'17 / 20:04



Тринадцать неправительственных организаций, в том числе «Справедливые выборы», Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и Фонд «Открытое общество Грузия», сегодня опубликовали совместное заявление, в котором призывают парламентское большинство, обеспечить участие гражданского общества в процессе избрания народного защитника.



Вопрос об избрании нового омбудсмена включен в повестку дня наряду с приближением истечения срока полномочий народного защитника Учи Нануашвили, что обязывает Парламент Грузии начать процедуру отбора.



Срок полномочий Учи Нануашвили истекает 7 декабря. Парламент должен избрать его преемника не позднее 60 дней до истечения срока полномочий и не позднее 30 дней после истечения срока полномочий действующего омбудсмена.



Правом на выдвижение кандидатуры омбудсмена обладает только парламентская фракция, или группа депутатов, состоящая минимум из шести членов, которые не входят ни в одну фракцию. Несмотря на это, по заявлению НПО, «общественные организации всегда участвовали в дискуссиях и обсуждениях, которые проходили с целью избрания народного защитника».



«Соответственно, призываем Парламент Грузии и, особенно, парламентское большинство обеспечить участие правозащитных организаций, университетов и гражданского общества в процессе избрания народного защитника», - говорится в заявлении.



Представители Национального движения, Европейской Грузии и Грузинской мечты также сделали комментарии относительно участия гражданского общества в процессе избрания народного защитника.



«Было бы самым правильным решением, если мы предоставили бы общественному сектору, чтобы они назвали свою кандидатуру на пост Народного защитника», - сказала представитель Национального движения Саломе Самадашвили, - «Я думаю, что любой кандидат, которого представит правящая команда и потом он будет утвержден с большим преимуществом в Парламенте, не сможет пользоваться таким доверием, каким может пользоваться независимый кандидат», - сказала Самадашвили.



Бывший народный защитник, член Европейской Грузии Георгий Тугуши также сделал комментарий по этому вопросу.



«Любой, кто будет представлен и избран в будущем на эту должность, очень важно, чтобы он понимал тему прав человека, и, в целом, значение этой темы для Грузии и ее будущего», - сказал Тугуши. «Самое главное, кандидат должен рассматриваться как беспристрастный», - добавил он.



«Мы, безусловно, приветствуем участие (гражданского общества) и даже больше, обеспечим это. Но что касается избрания, это прерогатива Парламента, и все будет проходить в соответствии с законодательством, консультации, естественно, также будут обеспечены», - заявил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.



Активные дискуссии в Парламенте на тему избрания нового народного защитника пока еще не начинались, но, по распространившимся в СМИ сообщениям, Грузинская мечта рассматривает две кандидатуры – помощника премьер-министра по вопросам прав человека и гендерного равноправия Софо Джапаридзе и инспектора по защите персональных данных Тамары Калдани.



Представители гражданского общества также планируют предложить свою кандидатуру. По сообщениям в СМИ, в неправительственном секторе в настоящее время рассматриваются три кандидатуры: руководителя Ассоциации молодых юристов Анны Нацвлишвили, директора Центра по правам человека и мониторинга (EMC) Вахушти Менабде, и председателя Государственной комиссии по помилованию при президенте, журналиста Звиада Коридзе.



Народный защитник Грузии осуществляет надзор за защитой прав и свобод человека на территории Грузии. Омбудсмен избирается Парламентом Грузии большинством всего состава депутатов на 5-летний срок. Согласно новой редакции Конституции, которая вступит в силу в 2018 году, народный защитник будет избираться на 6-летний срок. Tweet