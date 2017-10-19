Крамер: США должны возглавить сдерживание России Civil Georgia, Tbilisi / 19 Окт.'17 / 18:09





Дэвид Крамер. Фото: Голос Америки



Дэвид Крамер является известным экспертом и профессором Флоридского университета. Корреспондент Голоса Америки Нана Саджаия беседовала с ним о путинском режиме и исходящих от него угрозах.



В книге под названием «Возвращение политики сдерживания: чтобы справиться с путинским режимом» вы говорите, что режим Путина является международной угрозой. Каким вы видите процесс сдерживания России?



Мы должны четко заявить, что Путина и его режим мы рассматриваем как угрозу. Прежде всего, он создает угрозу собственному народу, каждому, у кого хватит смелости бросить вызов режиму и бороться с коррупцией: будь то политик, который примет участие в президентских выборах, как Александр Навальный; Будь то его критика и обличение коррупции, как это сделали Борис Немцов и Владимир Карамурза. Немцов заплатил за это самую высокую цену, и Карамурза дважды был отравлен; Или будь то народ, который опротестовал коррупцию, как это сделали собравшиеся на Болотной площади люди, которые протестовали против фальсификации выборов в декабре 2011 года.



Наряду со своим народом, он представляет угрозу также и для соседей, для грузин, украинцев или молдаван. Он не признает права грузин и украинцев на вступление в желательные для них организации, будь то НАТО или Европейский Союз.



Путинский режим представляет угрозу и для нас - для международного сообщества: будь то вмешательство в европейские выборы, или вмешательство у нас, в президентские выборы 2016 года. Путинский режим пытается подорвать наши системы и ценности.



Политика двух последних администраций США в отношении России не основывалась на аргументе, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. По вашему мнению, признает ли нынешняя администрация Путина, как угрозу для Соединенных Штатов?



Мы слышим противоположные заявления из Белого дома. Но если посмотрите на действия администрации, вы увидите тут более строгий подход. Например, визит вице-президента в Грузию, где он подчеркнул поддержку Грузии, заявив, что Грузия в один прекрасный день станет членом НАТО.



На уровне действий администрация является более четкой. Мы не можем сказать то же самое о заявлениях, например, президент Трамп поблагодарил Путина за сокращение количества сотрудников нашего консульства в России.



Было бы лучше, если риторика и действия проходили бы по одной линии и не отличались друг от друга.



По вашему мнению, кто должен возглавить процесс сдерживания?



Сдерживание обязательно должны возглавить Соединенные Штаты. И если мы возглавим этот процесс, к нам присоединятся наши союзники по НАТО. Некоторые члены НАТО, особенно те, которые имеют общую границу с Россией, проявляют более строгий подход к этому вопросу.



Соединенные Штаты должны быть лидером сдерживания. Необходимо подчеркнуть и роль канцлера Меркель. Результатом ее усилий является то, что против России сохранены санкции.



По вашему мнению, существует какая-либо глобальная проблема, по которой сотрудничество с Россией возможно?



Некоторые думали, что мы должны сотрудничать с Россией в вопросах Северной Кореи. Время идет и становится яснее, что сотрудничество с Россией по этому вопросу невозможно. Она пытается подорвать санкции, введенные Советом Безопасности ООН.



Были надежды на то, что сотрудничество возможно в Афганистане. И это не оправдалось. Мы увидели, что Россия помогает талибам в Афганистане.



Мы также не можем сотрудничать в Сирии, где у США и России есть совершенно разные цели. Мы поддерживаем умеренную оппозицию. А большинство целей российских военных ударов не было «Исламское государство».



Наши цели по многим вопросам отличаются и все больше отдаляются друг от друга.



В Вашингтоне активизировалась дискуссия о том, что финансируемые Кремлем СМИ должны быть зарегистрированы, как иностранные агенты. Что вы думаете об этой инициативе?



Я большой сторонник этой идеи. Они обязательно должны быть зарегистрированы, как иностранные агенты. Они не являются средствами массовой информации, их сотрудники не являются журналистами. Они представляют кремлевскую пропагандистскую машину.



Более того, у них не должно быть доступа к брифингам в Государственном департаменте или Белом доме, этим мы даем им легитимацию.



Кремлевская пропаганда служит двум основным целям: одна - продвигать интересы России, и вторая, наверно более важная цель – расшатывание нашей системы и ее уравнение с путинским уровнем.



Материал для Civil.ge подготовлен Голосом Америки. Перевод с грузинского языка на русский язык осуществлен Civil.ge. Для бесплатного использования этого и других материалов, пожалуйста, обращайтесь к Адаму Гартнеру. Tweet На эту же тему Петр Померанцев: С Твиттером не победить в информационной войне

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