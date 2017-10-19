Грузия передала Нидерландам систему ПВО «Бук»



ЗРК "Бук". Фото: Openbaar Ministrie

Телевизионная новостная служба Нидерландов RTL Nieuws сообщила 17 октября, что Служба военной разведки и безопасности Королевства Нидерландов в начале этого года запросила у Грузии систему ПВО «Бук».



По сообщению той же новостной службы, передача ЗРК «БУК» была произведена 21-22 февраля, когда представители стороны Нидерландов побывали в Грузии и перевезли систему в Нидерланды на военно-транспортном самолете Hercules, доставив ее на военную авиабазу Гильце-Риен, к востоку от Бреда.



RTL Nieuws также сообщила, что ЗРК «Бук» в качестве доказательства использует следственная группа, которая занимается подготовкой уголовного дела против подозреваемых деле крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс MH17, принадлежащего Малазийским авиалиниям во время войны в Донбасской области Украины 17 июля 2014 года.



По информации Прокуратуры Нидерландов, следственная группа «связалась с различными странами, в том числе, с Финляндией, Украиной и Грузией. В соответствии с резолюцией 2166 (СБ) ООН, Грузия предоставила запрошенную правовую помощь, и в начале 2017 года для уголовного расследования стала доступной ЗРК «Бук»».



Прокуратура Грузии сообщила Civil.ge, что Министерство безопасности и юстиции Нидерландов обратилось к ней 27 января 2017 года с просьбой об оказании правовой помощи.



Прокуратура Грузии также разъяснила, что «в соответствии в вышеуказанным запросом, наряду с другими действиями, также был сделан запрос о предоставлении одной единицы системы «Бук» типа «9M38M1»». Согласно тому же сообщению, «в соответствии с обязательствами, определенными в международных договорах, а также резолюции 2166 СБ ООН, грузинская сторона удовлетворила указанное ходатайство и стороне Нидерландов была оказана соответствующая правовая помощь».