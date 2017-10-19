Внешняя торговля Грузии за январь-сентябрь 2017 г.



Общие показатели внешней торговли Грузии за январь-сентябрь 2012-2017 гг. (млн долларов США). Источник: Служба статистики Грузии

По предварительным данным, опубликованным Службой статистики Грузии 19 октября, внешняя торговля Грузии за январь-сентябрь 2017 года увеличилась на 12% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 7,56 млрд долларов.



За январь-сентябрь 2017 года объем экспорта увеличился на 28,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,94 млрд долларов США; Объем импорта увеличился на 7,4% и составил 5,62 млрд. долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 3,68 млрд долл. США.



Торговый оборот Грузии с государствами-членами ЕС за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 2,06 млрд долларов США.



По информации Службы статистики, экспорт в ЕС составил 462 млн долларов США, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт из ЕС увеличился на 2,3% и достиг 1,6 млрд долларов США.



Торговля со странами СНГ за девять месяцев 2017 года выросла на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,42 млрд долларов. Экспорт в страны СНГ увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 784,4 млн долларов США, а импорт из стран СНГ увеличился на 21% и составил 1,64 млрд долларов США.



Доля стран ЕС достигла во внешней торговле Грузии составила 27,3%; 23,8% - в экспорте и 28,5% - в импорте (29%, 25,76% и 29,9% в прошлом году, соответственно).