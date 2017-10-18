Парламентские комитеты завершили обсуждение первичного варианта Государственного бюджета на 2018 г. Civil Georgia, Tbilisi / 18 Окт.'17 / 16:05



Комитеты Парламента Грузии завершили обсуждение первичного варианта проекта Государственного бюджета страны на 2018 г. Итоговое обсуждение состоялось 16 октября на заседании Финансово-бюджетного комитета законодательного органа.



Проект бюджета на будущий год депутатам представил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе. По его словам, бюджет 2018 года, который предусматривает увеличение финансирования инфраструктурных проектов, рассчитан на экономический рост.



Согласно первичному проекту бюджета, в 2018 году доходы составят 10,12 млрд лари, а расходы 9,504 млрд лари.



В текущем году доходы рассчитаны в размере 9,489 млрд лари, а расходы – 9,121 млрд лари.



В будущем году в виде налоговых поступлений правительство прогнозирует мобилизовать 9,47 млрд лари, что на 650 млн лари больше по сравнению с 2017 г. Размер средств, которые планируется получить в виде грантов, сокращается на 19 млн лари и составит 265 млн лари, а «другие доходы» остаются неизменными и определены в размере 385 млн лари.



По проекту бюджета, правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 4,5%, а показатель инфляции определен в пределах 3,5%.



Согласно первичному проекту бюджета, финансирование министерств в следующем году будет распределено следующим образом: Финансирование Министерства здравоохранения, по сравнению с данными на 2017 г., увеличится на 111,2 млн лари и составит 3 527 млн лари (28,5% от всех бюджетных выплат), из которых 2 463,2 млн лари будут направлены на социальную защиту и пенсионное обеспечение, 982,8 млн лари – на программы здравоохранения, а 25 млн лари на реабилитация и оснащение медицинских учреждений.

Для Министерства регионального развития и инфраструктуры предусматривается более 1 830 млн лари, что на 577 млн лари больше, чем показатель за 2017 год. 70% бюджетных ассигнований, выделенных министерству, будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры.

Финансирование Министерства образования и науки увеличивается на 62,6 млн лари и составит 1 178,8 млн. лари. Почти 60% финансирования будут направлены на цели общего образования.

Министерству сельского хозяйства будет выделено 266 млн лари (на 8 млн лари больше по сравнению с 2017 г.), в том числе, для льготных агрокредитов предусматривается 45 млн лари.

Бюджет Министерства экономики и устойчивого развития сокращается на 116 млн лари и составит 253,8 млн лари;

Финансирование Министерства обороны сокращается на 46 млн лари и составит 702 млн лари;

Для Министерства внутренних дел предусматривается 605 миллионов лари. Министерство получит на 20 миллионов лари больше по сравнению с предыдущим годом, которые будут направлены на приобретение пожарно-спасательной техники;

Финансирование Службы государственной безопасности Грузии увеличится на 5 млн лари и в 2018 г составит 123 млн лари;

Бюджет Министерства исполнения наказания и пробации увеличится на 5,9 млн лари и достигнет 145 млн лари;

Финансирование Министерства энергетики сокращается на 1,3 млн лари и составит на 131 млн лари (в том числе, для газификации - 30 млн лари);

Для Министерства иностранных дел предусматривается выделение 114 миллионов лари (на 4 млн лари больше по сравнению с 2017 г);

Министерство культуры и охраны памятников получит почти 17 млн лари больше и его бюджет в 2018 году составит 116,5 млн лари (увеличенное финансирование будет направлено на проведение мероприятия на Франкфуртской международной книжной ярмарке);

Финансирование Министерства юстиции практически не меняется, и в 2018 году министерство получит 62 млн лари;

Для Министерства вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению выделяется до 96 млн лари (на 11 млн лари больше по сравнению с 2017 годом);

Министерству спорта и молодежи выделяется 28,8 млн лари, и его бюджет составит 165,7 млн лари;

Для Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов предусматривается 43 млн лари (7 млн лари больше по сравнению с 2017 г);

Финансирование Министерства финансов Грузии не меняется и составляет 82,3 млн лари. Согласно проекту, остается неизменным финансирование Парламента (52 млн лари), Администрации правительства (16,5 млн лари), Администрации президента Грузии (9,8 млн лари) и Резервного фонда президента (5 млн лари), а также – Службы государственного аудита (14,5 млн лари). В то же время, финансирование Резервного фонда правительства увеличивается на 10 миллионов лари и достигнет 50 миллионов лари.



В 2018 году финансирование Центральной избирательной комиссии увеличивается на 7 млн лари и превысит 67 млн лари. Из них более 40 миллионов лари будут направлены на организацию президентских выборов.



Согласно проекту бюджета, незначительно увеличивается финансирование судебной системы: общие суды получат 71,4 млн лари (на 2,4 млн лари больше); Верховный суд - 8 миллионов лари (на 300 тысяч лари больше) и Конституционный суд - 4,15 млн лари (на 40 тысяч лари больше).



В 2018 году Аппарат народного защитника получит на 700 тысяч лари больше и его финансирование достигнет 5,5 млн лари.



Согласно проекту бюджета, финансирование Общественного вещателя Грузии увеличивается почти на 5,7 млн лари и в 2018 г. составит 52,1 млн лари.



А Патриархия Грузии из Государственного бюджета вновь получит 25 миллионов лари в 2018 году.



Согласно проекту бюджета, финансирование региональных администраций практически не изменится в следующем году (6,12 млн лари), а размер трансфертов, предназначенных для местных самоуправляющихся единиц увеличится почти на 45 млн лари и составляет 720 млн лари.



Проект бюджета на 2018 г. предусматривает более 1 миллиарда лари на погашение внешних долгов и процентов за их обслуживание, а внутренние долги - 295 миллионов лари. В то же время, курс лари в отношении к доллару США рассчитывается на уровне 2,5 лари.



Первичный проект Государственного бюджета на следующий год правительство представило в Парламент 29 сентября. Парламентские комитеты приступили к обсуждению проекта 9 октября. 12 октября проект обсуждали фракции, а также парламентское большинство и меньшинство.



Представители оппозиционных партий подвергли проект бюджета критике из-за сохранения социальной помощи и пенсионного обеспечения в неизменном виде.



Согласно Бюджетному кодексу, Парламент должен представить правительству замечания в отношении бюджета до 23 октября. А Правительство должно вернуть обработанный вариант проекта бюджета законодательному органу не позднее 5 ноября. Tweet