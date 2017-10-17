Женщины у власти: Грузия в докладе Совета Европы

Европейские страны, в том числе Грузия, борются за достижение гендерного баланса в процессе принятия решений на государственном уровне, - говорится в новом докладе Совета Европы.



В докладе, опубликованном Комиссией Совета Европы по гендерным вопросам, говорится об участии женщин в принятии политических решений в 46 государствах-членах Совета Европы.



В докладе также содержится подробная информация о Грузии. Ниже приведены показатели и их сопоставления с данными в масштабах всей Европе:

Представительство женщин в нижней палате парламента в 2016 году составило 12%; В Европе средний показатель составил 25,6%.

В 2016 году число женщин-председателей парламентских комитетов в Грузии составляло 6,7%, а в Европе - 25,6%.

В 2016 году число женщин-министров в Грузии составляло 10,5%; в масштабах Европы - 22,4%.

2016 году число женщин мэров составляло 0%; в масштабах Европы - 13,4%;

В 2016 году 1,7% членов городских советов в Грузии были женщинами; в масштабах Европы - 26%.

2016 году 20% лидеров партий в Грузии были женщинами; в масштабах Европы - 14,8%.

27,3% партийных лидеров и 14,2% членов партии были женщинами; в масштабах Европы - 27,1% и 27,5% соответственно.

В 2016 году число судей-женщин в Верховном суде составило 38,5%; в масштабах Европы - 33%.

В 2016 году число женщин-судей в Конституционном суде составило 33,3%; в масштабах Европы - 26,3%.

В 2016 году число женщин-послов составляло 15,6%; в масштабах Европы - 13%.

2016 году число женщин посланников и полномочных представителей составляло 25%; в масштабах Европы - 27,3%.

В 2016 году число женщин-представителей и место преемников в ПАСЕ составляло 40%; в масштабах Европы - 35,7%, что на 20% меньше после 2005 года.

Данные отражают ситуацию в государствах-членах по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением данных о политических представителях, которые относятся к результатам дня выборов (до 15 июля 2016 года).