В Тбилиси похоронили останки погибших во время конфликта в Абхазии людей



Панихида в кафедральном соборе Святой Троицы, 17 октября, 2017. Фото: Администрация правительства Грузии



Тысячи граждан собрались 17 октября в соборе «Самеба» (Святой Троицы) в Тбилиси, чтобы почтить память тех 25 человек, которые пропали без вести во время конфликта в Абхазии в 1992-1993 гг., и останки которых недавно были переданы их семьям.



Останки пропавших без вести лиц, в том числе представителей регионального правительства Абхазии, были переданы семьям в рамках Координационного механизма, созданного в 2010 году при поддержке Красного Креста, целью которого является идентификация лиц, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-1993 гг.



Все жертвы были захвачены и убиты во время падения Сухуми. Среди них были полковник Службы безопасности Мамиа Аласания и мэр Сухуми Гурам Габескирия, которому президент Грузии Георгий Маргвелашвили присвоил звание национального героя посмертно.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили, который вместе с членами правительства почтил память погибшим, выразил благодарность Международному комитету Красного Креста.



Он также поблагодарил абхазов за помощь и говорил примирении. «Я уверен, что неизбежно, что мы, грузины, абхазы и осетины обязательно сядем, взглянем друг другу в глаза, скажем то, что нужно нам сказать, помиримся и вместе построим наш общий дом, который называется единой и сильной Грузией», - сказал он.



Он также отметил, что Мамиа Аласания представлен на звание национального героя, а девять лиц, останки которых были перезахоронены, представлены на Орден Вахтанга Горгасали первой степени.

Президент Гиоргий Маргвелашвили опубликовал заявление по этому вопросу, в котором говорится, что «самопожертвование погибших является примером для каждого гражданина, особенно, для молодежи. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые внесли свой вклад в это дело, и не пожалели усилий, чтобы это стало возможным. Я рад, что с этим гуманным актом, немного ослабнет та большая боль, в которой живут эти семьи многие годы».



Председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который также присутствовал на похоронах, сказал, что он чтит память «героев», погибших на войне в Абхазии, которые пожертвовали собой на Родину.



Лидер Европейской Грузии, бывший председатель Парламента Давид Бакрадзе выразил уважение в отношении погибших и отметил: «наш долг будет выплачен каждому человеку, который погиб в Абхазии, в Самачабло только тогда, когда мирно, политическим путем, но обязательно вернем тот Сухуми, тот Цхинвали, ради защиты которых пожертвовали собственной жизнью столько героев», - заявил лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.



Большинство останков погибших были похоронены сегодня на кладбище Дигоми с воинскими почестями. Остальные будут похоронены в разных местах страны по решению семей.



Правительство Грузии направило вооруженные силы в автономную республику Абхазия по причине защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги в 1992 году. Однако правительственные силы вынуждены были покинуть регион в сентябре 1993 года после того, как было нарушено соглашение о прекращении огня от 27 июля.



По существующей информации, во время вооруженного конфликта погибло более 12 000 человек, а 300 000 человек стали вынужденно перемещенными лицами и беженцами. 2400 человек по-прежнему считаются без вести пропавшими.