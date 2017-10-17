Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси о транспортной политике



Выборы 2017: Кандидаты в мэры Тбилиси отвечают на вопросы Civil.ge



21 октября избиратели Грузии будут выбирать 2058 чоенов 64 сакребул и 64 мэров. Тбилиси, где зарегистрирована треть избирателей страны, изберет мэра столицы и Сакребуло из 50 членов.



Civil.ge продолжает информировать читателей о важных событиях в связи с местными выборами 2017 года. В рамках новой инциативы, Civil.ge ознакомит читателя с видением кандидатов в мэры Тбилиси относительно урегулирования существующих в столице проблем, которые касаются занятости, социальной помощи, охраны окружающей среды, транспорта и управления городом.



Civil.ge обратился с пятью вопросами к девяти кандидатам. На наши вопросы откликнулись 7 кандидатов, в том числе, Элене Хоштария (Европейская Грузия), Каха Кукава (Демократическое движение – Свободная Грузия), Заал Удумашвили (Единое национальное движение), Георгий Гугава (Лейбористская партия), Тенгиз Шергелашвили (Движение строительства), Каха Каладзе (Грузинская мечта) и независимый кандидат Александр Элисашвили.



Вопрос: Проблема передвижения на частном или общественном транспорте беспокоит существенную часть населения столицы. Согласно результатам последнего опроса общественного мнения по заказу НДИ США, на проблеме дорожного движения внимание заостряют 41% опрошенных. На проблему парковки указывают 27% опрошенных, а 175 респондентов говорят о проблеме общественного транспорта. В случае избрания мэром Тбилиси, какие проекты планируете реализовать с целью улучшения транспортной коммуникации?



Ниже предлагаем соображения кандидатов по транспортной политике:



№2 Элене Хоштария, Европейская Грузия



Фото: facebook.com/tbilisimayor/

В Тбилиси необходима комплексная транспортная реформа.



Нам нужно создать альтернативу автомобиля, то есть развивать общественный транспорт.



Необходимо произвести замену автопарка экологически чистым транспортом. Для Тбилиси требуется около 800 автобусов.



Кроме того, должны быть задействованы трамваи и канатные дороги. В городе должны быть обустроены пешеходные пространства и парковка.



№3 Каха Кукава, Демократическое движение – Свободная Грузия



Фото: facebook.com/freegeorgia/

В нашей транспортной политике я хотел бы отметить два пункта. Первый означает, что в краткосрочной перспективе в столице микроавтобусы должны быть постепенно заменены автобусами. Для этого мы разработаем план на два-три года, и в конечном итоге мы заменим микроавтобусы автобусами полностью. В то же время мы также обеспечим то, чтобы абсолютно все люди, которые сегодня работают в сфере микроавтобусов, автоматически были бы заняты на работу на позицию водителя автобуса.



Конечно, в долгосрочной перспективе из-за специфики отдельных районов Тбилиси необходимо развивать метрополитен и трамвайную сеть, но для этого нам нужен совершенно новый, революционный план. А в краткосрочной перспективе, как я уже упоминал, столицу нужно разгрузить от микроавтобусов.



Второй пункт подразумевает, что контракт, подписанный с «City Park», будет аннулирован, что не смогло сделать ни одно коррумпированное правительство, потому что каждый получает долю отсюда. В городе будет разработана новая концепция. Управление парковкой будет передано не одной монополистической компании, а будет несколько десятков компаний, основным приоритетом и контрактным обязательством которых будут не штрафовать водителей, а обустройство парковок.



№5 Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Фото: facebook.com/pg/nacionalurimodzraoba/

Почему так много автомобилей в Тбилиси сегодня? Потому что нет исправного общественного транспорта.



Я уверен, что если у нас был бы исправный и комфортный автопарк, в Тбилиси не ходило бы столько автомобилей.



Владельцам автомобилей мы должны предложить альтернативу в виде общественного транспорта. Для этого необходимо, чтобы у нас было достаточное количество автобусов. Сейчас у нас есть половина того, в чем действительно нуждается город.



№10 Георгий Гугава, Лейбористская партия



Фото: facebook.com/GiorgiGugavaOfficial/

Для решения проблемы общественного транспорта в столице необходимо прежде всего развивать инфраструктуру метрополитена. Привлечь новые составы, построить новые станции. Можно построить линии Рустави-Тбилиси-Мцхета, что разрядит транспортные потоки из Рустави и Мцхета в Тбилиси. Должны быть завезены комфортные автобусы.



№20 Тенгиз Шергелашвили, Движение строительства



Фото: facebook.com/TengizShergelashviliOfficial/

По нашему плану, будет разработана и развита единая транспортная для общественного транспорта (автобус, метро, трамвай, микроавтобус, канатная дорога), которая будут максимально ориентирована на доступность.



Будет произведена оптимизация количества микроавтобусов и ареала их движения таким образом, что их заменит единая схема другого общественного транспорта, что существенно улучшит движение; Все автобусы будут современными, удобными и экологически безопасными.



Будет построена и запущена трамвайная линия Делиси-Ваке-Руставели-Ортачала, начнется строительство линии Дидубе-Пекинская улица-Ортачала;



Будут построены три канатные дороги транспортного назначения: Самгори-Вазисубани, Важа Пшавела- плато Нуцубидзе, театр Ахметели - поселок Тбилисского моря;



Для общественного транспорта всех видов будет установлена единая система билетов и абонентская система, которая сократит стоимость за один проезд.



Будет внедрена совершенно новая модель парковки. Будет задействован механизм зонирования, то есть плата за парковку будет отличаться по месту, времени и вида транспортного средства.



Для такси будут установлены регуляции (регистрация – установка счетчиков). Кроме того, синхронизация графика работы сократит количество такси, работающих одновременно. Мы реализуем программу, которая постепенно заменит более 10 000 такси гибридными автомобилями.



№41 Каха Каладзе, Грузинская мечта - Демократическая Грузия



Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/

Прежде всего, будет создана единая концепция транспортной политики, которая будет обязательной при определении транспортных маршрутов, строительстве инфраструктуры и выдачи разрешений на строительство.



Будет составлена новая маршрутная схема общественного транспорта. Для уменьшения трафика и пробок будет создана система управления транспортом, которая будет отслеживать движение транспорта в непрерывном режиме, чтобы устанавливать причины задержки в движении.



Будет реализован масштабный проект модернизации метро. Будет обновлен парк автобусов современными, экологически чистыми и адаптированными автобусами.



Будет обновлен парк микроавтобусов. Поэтапно будет урегулирован сектор такси, будет развиваться канатный транспорт.



Будет создана эффективная система парковки автомобилей. Будет обустроены наземные и подземные парковки.



№42 Александр Элисашвили, независимый кандидат



Фото: facebook.com/AlexanderElisashvili/

Маршрутные такси это позавчерашний день, но на первом этапе мы не сможем это тронуть, потому что маршрутные такси сегодня являются первым перевозчиком.



На первом этапе мини-автобусы должны быть переведены на периферийные маршруты. Они не должны ездить на основных магистралях. В центре города должен передвигаться, так сказать, объемистый транспорт.



В конце концов, маршрутные такси должны быть заменены экологически чистым транспортом. Метро должно стать хребтом городской транспортной системы и там, где нет метро, следует развивать трамвайные линии.