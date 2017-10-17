Лавров: Москва уважает суверенитет Южной Осетии

Москва «уважает» и «поддерживает» суверенитет Южной Осетии, - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 октября на панельной дискуссии в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.



Когда его спросили о возможном объединении Южной Осетии и Северной Осетии, Сергей Лавров отметил, что «в Советском Союзе, как вы знаете, такое уже было. Была единая Осетия и потом волевым решением ее разъединили на две части. Тогда много чего передавали из одной республики в другую, в том числе и Крым, не особо заботясь о соблюдении советской Конституции».



Глава МИД России также затронул российско-грузинскую войну и заявил, что российские миротворцы и российская армия «помогли не допустить того, чтобы бывший в то время президент Грузии М.Саакашвили силой решил территориальную проблему, как он ее называл, вопреки решениям ОБСЕ, вопреки тому, что там находились миротворцы, российские и осетинские, а также грузинские, которых вывели за несколько часов до начала этой агрессивной акции».



«Мы будем всячески уважать и помогать отстаивать суверенитет Южной Осетии через наши теснейшие союзнические отношения», - добавил Лавров.